Afrique: CAN 2021 / Sadio Mané (Sénégal) - " Tout le moment est leader dans cette équipe "

interview

Suite à sa prestation on ne peut plus louable face au Burkina Faso ce mercredi lors des demi finales de la CAN 2021, Sadio Mané est revenu sur le déroulé de la rencontre dans les propos recueillis par Dounia MESLI d'Africatopsports.

Journaliste - Deux finales d'affilée pour le Sénégal, votre impression ?

Je pense que ça veut dire que nous sommes dans une très bonne dynamique. Maintenant c'est bien beau d'aller en finale mais il faut essayer de gagner le trophée.

Journaliste - Est-ce que cette fois-ci sera la bonne ?

Oui, on l'espère tous tout comme vous. On est tous conscient de ça. On a joué une finale donc on a de l'expérience et on va essayer de gagner ce trophée.

Africatopsports - On a assisté à une période fermée. En seconde mi-temps vous étiez revenus avec un autre discours, vous étiez plus proche les uns des autres. Meilleure solidarité entre vous ?

Ça arrive dans un match de football comme une demi-finale de la CAN, c'est très compliqué. Vous savez il y a énormément de pressions et une débauche d'énergie qui font que en un moment donné l'équipe s'écarte. Raison pour laquelle nous avons un bon staff et un très bon coach qui nous a dit de serrer les lignes et d'attaquer un peu plus et de ne pas laisser d'espace à l'équipe adverse.

Africatopsports - C'est vrai que votre expérience va être un atout majeur pour la finale ?

Oui, je pense que ça été toujours le cas depuis le début de la CAN. On a souffert tellement avec beaucoup de cas Covid et plusieurs blessés également on a passé un bon moment très difficile mais avec notre expérience et notre vécu on a gardé notre calme jusqu'à récupérer tout le groupe. On est sur une bonne lancée et on va essayer de continuer jusqu'à gagner la finale avec notre expérience.

Africatopsports - Vous êtes vraiment le vrai leader de cette équipe du Sénégal.

Je pense que tout le moment est leader dans cette équipe parce qu'on a beaucoup de grands joueurs et de beaucoup de joueurs matures. Donc tout le monde essaye de donner sa contribution pour que l'équipe aille de l'avant.