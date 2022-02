Afrique: Pourquoi la démocratie en Afrique doit être repensée

opinion

A la lumière d'une nouvelle vague de coups d'Etat, Abu-Bakarr Jalloh pense que l'Afrique doit réexaminer sa relation avec la démocratie - et l'Occident sa relation avec les dirigeants démocratiques devenus autocratiques.

L'année 2021 est entrée dans l'histoire comme l'année du retour des coups d'Etat militaires en Afrique.

En quelques mois seulement, le continent africain a été le théâtre de coups d'Etat et de tentatives de coups d'Etat au Mali, en Guinée, au Soudan et au Tchad. Jusqu'à présent, 2022 n'a pas été différente. La semaine dernière, une junte militaire a pris le pouvoir au Burkina Faso.

(Au moment où nous publions cet article, on s'interroge désormais sur un possible putsch militaire en Guinée Bissau, ndlr)

Pour ceux qui ont connu les années 60, 70 et 80 - l'apogée des coups d'Etat sur le continent - cela a un peu l'impression d'un déjà-vu.

La raison ? La patience des gens est à bout.

Le double langage de l'occident

Nombreux sont ceux qui remettent en question les principes de la démocratie et se demandent si elle est toujours d'actualité sur le continent.

Sur les différentes plateformes de médias sociaux, j'ai rencontré de nombreux sentiments anti-démocratiques et anti-occidentaux. Une grande partie de la frustration semble être dirigée vers des dirigeants démocratiquement élus qui cachaient une tendance autocratique, vivant un style de vie extravagant parmi leur population plus pauvre.

Il n'est pas rare que ces dirigeants modifient leur Constitution à des fins politiques et qu'ils bloquent l'espace civique pour empêcher les opinions dissidentes.

Tout cela se passe sous le regard attentif des pionniers de la gouvernance démocratique - l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord. Mais au lieu d'agir, ces nations occidentales légitiment les mauvaises habitudes de ces dirigeants démocratiques devenus autocratiques en donnant la priorité à leurs propres intérêts économiques sur les violations des droits de l'Homme et la corruption.

D'un côté, l'Europe et l'Amérique du Nord déversent des milliards sur le continent pour promouvoir la bonne gouvernance et soutenir la lutte contre la pauvreté et la corruption. Mais d'un autre côté, ils offrent également un soutien financier aux dirigeants dictatoriaux africains en échange d'un accès sans entrave aux ressources naturelles.

Les Etats-Unis, la France, l'Allemagne et la Norvège critiquent ouvertement les arrestations arbitraires d'opposants politiques en Ouganda, ou la brutalité policière au Cameroun, au Kenya et au Nigeria.

(Re)lire aussi → Opinion : la Françafrique prendra-t-elle fin à Montpellier ?

Mais ils continuent d'importer leurs matières premières. La République démocratique du Congo est en proie à une guerre prolongée dont les principales victimes sont les civils. Mais ce n'est pas un problème pour l'occident - tant que l'approvisionnement en cobalt et en coltan continue à circuler et à alimenter leurs smartphones, leurs voitures intelligentes et leurs maisons intelligentes.

Ces deux poids deux mesures ont des conséquences. Après 60 ans d'aide au développement, l'Afrique reste le continent le plus pauvre du monde et subit toujours le plus grand nombre de guerres civiles prolongées.

Je sais, mieux vaut travailler avec le diable que vous connaissez qu'avec l'ange que vous ne connaissez pas, n'est-ce pas ?

Mais de nombreux Africains commencent à en avoir assez de ce discours. Ils ont fini par perdre patience. Ils font donc entendre leur voix avec l'outil le plus grand et le plus influent dont ils disposent : l'internet. Des militaires politiquement ambitieux ont entendu leurs cris, et ils répondent.

La recherche de dictateurs bienveillants

Des universitaires africains tels que l'ancienne directrice du Fonds monétaire international, Dambisa Moyo, et le professeur de politique kényan, Patrick Loch Otieno Lumumba, de renommée continentale, ont loué les avantages d'un leadership d'homme fort, sans limite de mandat ou d'âge.

Un dictateur bienveillant, si vous voulez.

Dans le contexte de l'échec des démocraties multipartites sur le continent, cette idée est tombée dans des oreilles attentives.

Certains des hommes forts les plus célèbres du monde, du Russe Vladimir Poutine au Turc Recep Tayyip Erdogan, sont devenus des stars de la politique parmi les jeunes Africains, malgré leur mépris total des droits de l'Homme et leur habitude de réduire au silence les journalistes et les opposants politiques.

Au milieu de cette résurgence des coups d'Etat, je pense que la gouvernance démocratique est plus nécessaire que jamais en Afrique. Nous n'avons pas besoin d'un dictateur bienveillant. Les gens devraient pouvoir se moquer du chapeau drôle d'un président sans être jetés en prison.

Ayant grandi en Sierra Leone dans les années 1980, je ne savais que trop bien ce qui se passait si vous mentionniez ne serait-ce que le nom du dictateur Joseph Saidu Momoh dans une simple conversation.

Du communisme à la monarchie, le tissu même des nations modernes repose sur les nuances de la politique. Malgré tous ses défauts, la démocratie s'est imposée comme un système mondial solide.

Presque tous les Etats africains ont essayé cette forme de gouvernance après leur indépendance de l'Europe coloniale. Mais génération après génération, ils n'ont guère obtenu de résultats depuis.

Sortir de l'impasse

Les organismes économiques régionaux existants n'ont pas réussi à répondre aux intérêts des Africains. L'Union africaine n'est pas non plus tenue en haute estime. En fait, beaucoup considèrent désormais ces institutions comme des clubs de soutien à leurs régimes dictatoriaux.

Les nations occidentales ont également perdu leur position morale lorsqu'elles ont choisi de "ne pas entendre le mal, ne pas voir le mal, ne pas parler du mal".

Mais tout n'est pas perdu. Je pense que la tendance au coup d'Etat peut être inversée et que la gouvernance démocratique peut revenir au Mali, en Guinée, au Tchad, au Soudan et au Burkina Faso.

Mais pour qu'elle prospère, les élites africaines doivent repenser à ce que signifie pour elles la démocratie multipartite et la forme qu'elle doit prendre pour s'imposer sur le continent.

Les nations occidentales doivent également être prêtes à former de nouveaux partenariats avec les dirigeants africains qui aident visiblement leur peuple. Elles doivent également être prêtes et désireuses de couper les liens avec les dirigeants qui déçoivent leur nation. Même si cela nuit à leurs intérêts politiques et économiques.