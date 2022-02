Afrique: Cahiers économiques du Rwanda - L'intégration régionale à l'ère post-COVID

communiqué de presse

Kigali — Le Rwanda a enregistré une forte reprise économique en 2021, comme le montre la 18eédition des Cahiers économiques du Rwanda qui paraît aujourd'hui. Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 11,1% au cours des neuf premiers mois de l'année, preuve d'un rebond généralisé après la récession de 2020. La production industrielle a augmenté de 16,5% et celle du secteur agricole de 6,8%, tandis que les exportations traditionnelles (café, thé, cassitérite, tungstène et coltan) ont augmenté de près de 35% sur les neuf premiers mois de 2021.

Le rapport signale néanmoins que, sur le front du chômage, la situation s'est encore détériorée malgré la reprise, l'accélération de la croissance étant en partie liée à un basculement des emplois vers des activités à plus forte productivité (secteur manufacturier et construction). Alors que le PIB a presque retrouvé son niveau d'avant la pandémie, le taux de chômage reste supérieur d'environ 13points de pourcentage au chiffre du début de l'année2020, avec une nette détérioration de l'emploi des femmes.

"Les solides réponses budgétaires et sanitaires apportées à la crise ont eu un effet notable sur l'économie, comme en atteste la reprise actuelle. Le gouvernement devra néanmoins poursuivre ses efforts pour promouvoir une reprise généralisée dont les bénéfices soient sensibles jusque dans les zones rurales et qui assure le bien-être des membres les plus vulnérables de la société, notamment des femmes", indique Rolande Pryce, responsable des opérations de la Banque mondiale pour le Rwanda.

Le rapport comprend un dossier spécial consacré aux moyens de stimuler l'intégration du commerce régional à l'ère post-COVID. Cette partie souligne qu'une croissance soutenue du commerce est indispensable pour que le Rwanda réalise son objectif d'accéder à la catégorie des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d'ici à 2035.

"Malgré d'importants progrès, le Rwanda, qui n'a pas encore pleinement concrétisé son potentiel commercial avec ses partenaires régionaux, reste freiné par l'étroitesse relative de sa base de produits d'exportation, des obstacles non tarifaires discriminatoires au sein de la région et un déficit persistant des infrastructures commerciales", souligne Calvin Djiofack, économiste senior de la Banque mondiale pour le Rwanda.

Ce numéro des Cahiers économiques note que la coopération régionale a permis au Rwanda de réduire considérablement le coût des échanges ces dernières années, tant sur l'axe central que sur l'axe nord, ce qui a grandement facilité son accès aux marchés internationaux. Les problèmes de sécurité qui persistent en Afrique de l'Est, et les fermetures temporaires de frontière qui en découlent, créent toutefois un climat d'incertitude peu propice aux échanges et à l'affirmation du Rwanda en tant que pôle logistique régional.

Le rapport formule un certain nombre de recommandations pour aider le Rwanda à pleinement réaliser son potentiel commercial à l'échelle régionale, parmi lesquelles: i) élaborer une politique commerciale visant à stimuler l'industrialisation et à tirer parti des opportunités à l'échelle régionale et continentale; ii) mener une nouvelle série de réformes visant à faciliter les échanges et à améliorer la logistique pour réduire encore les coûts commerciaux; iii) mettre en place un pôle logistique efficace permettant d'exploiter les opportunités régionales.