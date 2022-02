Maroc: Le groupe Metec Diagnostic signe plusieurs PPP dans le secteur de la santé

Casablanca — Le groupe familial Metec Diagnostic, fleuron du secteur médical national marocain, est désormais la 1ère firme marocaine et continentale à signer plusieurs partenariats publics privés (PPP) de nouvelle génération sur le continent dans le secteur de la santé.

Connu pour sa créativité, ses valeurs patriotiques et éthiques, la force des liens qui l'unissent à ses partenaires, et surtout pour ses engagements sociaux, durables et communautaires, le groupe vient de franchir un pas décisif de sa stratégie de développement international, notamment sur le continent africain, indique un communiqué de Metec Diagnostic.

Le projet comprend la réalisation clefs en main d'hôpitaux multidisciplinaires ainsi que la modernisation, l'équipement et la gestion des centres de radiologie avec l'installation de solutions technologiques de dernière génération permettant l'interprétation et le diagnostic à distance pour des milliers de patients qui étaient obligés jusque-là à voyager à l'étranger, note le communiqué.

Cette solution innovante, adaptée au contexte pandémique mondial et aux contraintes et aspirations locales, garantit une prise en charge des malades moins coûteuse, plus fiable et sécurisant un accès aux meilleurs experts et médecins à distance.

Ces PPP témoignent de la bonne réputation dont jouissent les entreprises marocaines en général et de Metec Group en particulier en termes de professionnalisme, de créativité stratégique et d'atteinte des objectifs et engagements, conclut le communiqué.