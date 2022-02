Algérie: Constantine - Le CRSP, un centre de recherche pour booster l'industrie du médicament

Constantine — Premier du genre à l'échelle nationale, le Centre de recherche en sciences pharmaceutiques (CRSP) de Constantine œuvre à renforcer les potentialités de la recherche dans les différents aspects du médicament et des produits pharmaceutiques, indique-t-on auprès de responsables de ce centre.

Opérationnel depuis une année, le CRSP, implanté dans la circonscription administrative Ali Mendjeli, a réalisé plusieurs études de bio équivalence de médicaments générique, élaboré un système de veille sur la Covid-19 et a obtenu son premier brevet auprès de l'INAPI couronnant les efforts de la jeune équipe de chercheurs.

Il a dans ce sens ajouté que l'objectif étant de "relever les défis imposés par les besoins de la santé publique et du développement de l'industrie pharmaceutique en Algérie".

Premier brevet, premier pas sur la voie du développement de la recherche

Le CRPS a obtenu en 2021 son premier brevet sur l'optimisation d'une molécule utilisée dans la fertilité des femmes, délivré par l'Institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI).

"C'est un pas encourageant qui protège non seulement des données scientifiques et techniques mais encourage surtout les chercheurs du Centre à aller de l'avant", affirme le directeur de cet établissement scientifique.

Dans la même année, plusieurs thèmes ont fait l'objet d'études au CRPS dans le cadre de sa principale mission, le développement de la recherche scientifique pharmaceutique.

Ainsi, les chercheurs du CRPS ont élaboré une étude socio-économique sur l'exploitation des pâtes des poules dans la fabrication de la gélatine, sa valorisation et son exportation au profit d'un laboratoire d'industrie pharmaceutique, et ont réalisé une étude de bio équivalence des médicaments génériques pour un autre laboratoire et une autre étude sur l'action de médicament face à une cible cellulaire en utilisant l'intelligence artificielle, souligne-t-on.

Le CRPS a également mis en place un système de veille sur la Covid-19 et ses différents variants.

Accompagnant les laboratoires qui produisent les médicaments anti- cancéreux, le CRPS s'est également engagé dans une étude relative au traitement et décontamination des rejets des eaux utilisées dans la production de ces médicaments.

Le Centre s'est également lancé dans l'élaboration d'une étude sur les aspects de formulation d'un médicament analogue au Bacloféne, utilisé dans les maladies neurologiques, en collaboration avec une équipe de chercheurs de Tlemcen.

Renforcement de l'effectif et acquisition d'équipements de dernière génération

Le plan d'action du Centre de recherche en sciences pharmaceutiques pour l'année en cours s'articule autour du renforcement de l'effectif par le recrutement de nouveaux chercheurs et la consolidation des ses laboratoires par de nouveaux équipements de dernière génération et le lancement du chantier de réalisation d'une grande animalerie, dans l'objectif de promouvoir le développement de ses activités scientifiques.

Ainsi, le CRPS ambitionne de rallier à sa jeune équipe de chercheurs, de nouveaux profils en mesure de booster la recherche en pharmacologie et de constituer " une valeur ajoutée " aux scientifiques en place.

Le Centre a également obtenu l'aval du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour l'acquisition de nouveaux équipements dédiés entre autres à l'analyse de la qualité du produit pharmaceutique, au processus de conception et formulation du médicament, et à l'efficacité de médicament.

Aussi, un appel d'offre a été lancé pour la réalisation d'une grande animalerie pour le Centre après l'octroi du financement nécessaire, a assuré Pr Djekoune soulignant que cette animalerie permettra aux chercheurs de procéder à la réalisation des études in vitro.

Le CRPS prévoit également de " s'ouvrir davantage " sur d'autres établissements universitaires et le secteur socio -économique.

Le même responsable a relevé que le CRPS s'intéresse au développement des produits pharmaceutiques à base de plantes médicinales et aux compléments alimentaires qui constituent, a-t-il souligné, "un créneau qui peut être rentable pour l'Algérie et les laboratoires de production de médicaments".

Actuellement, le Centre de recherches en sciences pharmaceutiques compte 20 chercheurs, deux (2) chercheurs associés, 10 ingénieurs et 10 administrateurs.