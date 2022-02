Sahara Occidental: Un webinaire sur les violations du droit international au Sahara occidental mercredi

Alger — Un webinaire sur les violations du droit international au Sahara occidental se tiendra mercredi prochain avec la participation de plusieurs spécialistes et défenseurs des droits de l'Homme.

Le webinaire sur la dernière colonie en Afrique sera organisé par le coprésident de la campagne pour mettre fin à l'occupation marocaine du Sahara occidental, Bill Fletcher en partenariat avec l'Institute of the Black World 21 century (IBW) et le Pan African Unity Dialogue (PAUD).

Il réunira d'imminentes personnalités comme la représentante sahraouie au Conseil des droits de l'Homme des Nations unies, Cheikha Abdalahe, l'avocat et professeur en droit à l'école Norman Paterson des affaires internationales à Ottawa, ancien conseiller de la mission de l'ONU au Timor oriental, Dr Jeffrey Smith, et le juriste international portugais/néerlandais et ancien avocat, titulaire d'une maîtrise en droit international, ancien secrétaire de la plate-forme internationale des juristes pour le Timor oriental depuis 1991, Pedro Pinto Leite.

Lire aussi: Sahara occidental: le Maroc "alimente dangereusement" l'escalade de la tension dans la région

Ce webinaire particulier se penchera sur les violations du droit international incluant l'invasion elle-même et l'exploitation des ressources naturelles du Sahara occidental par l'occupant marocain.