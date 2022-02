Afrique: Une demi-finale historique entre le Cameroun et l'Egypte

Deux grandes nations de football s'affronteront ce jeudi à partir de 19h00 (GMT) au stade Paul Biya d'Olembe pour le compte des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies, Cameroun 2021. L'Egypte, septuple vainqueur de la compétition et le Cameroun, pays hôte et quintuple champion d'Afrique.

Un match "gala" entre deux formations qui renferment les meilleurs joueurs du continent et certains même de la planète.

Ce sera la 11e rencontre de Coupe d'Afrique des Nations entre l'Égypte et le Cameroun, aucune affiche n'a eu lieu plus souvent dans l'histoire de la compétition.

Fiche du match

Date : 3 février 2022

Heure : 20h00 heure locale (19h00 GMT)

Lieu : Stade Olembe, Yaoundé

Comptant pour les demi finales

Match : Cameroun - Egypte

Cameroun, le pays hôte en mission

Les Lions Indomptables qui réalisent un tournoi de rêve depuis leur match d'ouverture avec une ligne offensive qui crache le feu, auront à coeur joie de jouer cette demi-finale avec la ferme intention de continuer sur leur lancée pour ainsi jouer leur huitième finale dans l'histoire de la compétition.

Les poulains d'Antonio Conceiçao peuvent compter sur le duo Ekombi- Aboubakar pour mener leur attaque face à une défense égyptienne bien en place depuis le début du tournoi.

Ce qu'ils ont dit

Antonio Conceiçao (Sélectionneur du Cameroun):

" Notre objectif est clair. Faire un bon match et aller en finale. Nous allons jouer face à une très bonne formation, l'Egypte, l'équipe la plus titrée en Afrique. Les joueurs sont motivés pour remporter la demi-finale. L'équipe adverse renferme de très bons joueurs dont l'un des meilleurs au monde à savoir Mohamed Salah. Nous avons travaillé pour arrêter Salah mais aussi à renforcer notre défense et travailler notre bloc défensif. Nous avons une pressio positive pour ce match mais toute l'équipe est prête pour aller loin dans la compétition avec comme objectif principal: gagner le titre pour le peuple camerounais". **

Zambo Anguissa (Joueur du Cameroun):

" Le groupe est mobilisé pour réaliser un bon match ce jeudi face à l'Egypte. Nous sommes déterminés pour réaliser un bon résultat et aller en finale pour gagner le titre. Jouer à domicile est très spécial pour nous. Nous avons à coeur de jouer à fond cette demi-finale et aller chercher le titre dimanche prochain, surtout pour le peuple camerounais".

Egypte, étendre son record

Même son de cloche du côté des Pharaons qui espèrent remonter sur le ciel de l'Afrique mais aussi prendre leur revanche sur le Cameroun qui les avait battu en finale de la CAN TotalEnergies 2017.

Mohamed Salah & Co veulent jouer leur va-tout ce jeudi et continuer leur bonhomme de chemin pour décrocher une huitième étoile continentale.

Côté statistiques, l'Égypte a remporté trois de ses quatre derniers matches de Coupe d'Afrique des Nations contre le Cameroun (1 défaite), marquant 9 buts, après n'avoir marqué que 2 buts lors de ses 6 précédentes rencontres contre les Lions indomptables dans la compétition (1 victoire, 2 nuls, 3 défaites).

Ce qu'ils ont dit avant le match:

Carlos Queiroz (Sélectionneur de l'Egypte):

" C'est pour nous une récompense de nos efforts d'arriver en demi-finale et affronter le pays hôte, l'équipe du Cameroun. L'adversaire joue très bien au football, et nous voulons offrir au monde un match plaisant avec deux grandes équipes africaines. Nous sommes prêts pour cette demi-finale. C'est vrai que nous avons joué deux match consécutifs avec des prolongations mais nous restons prêts pour faire un très bon match. Nous avons l'équipe qu'il faut pour ce genre de match.

Mohamed El Shennawy (Joueur de l'Egypte):

" C'est pour nous un match très important face au Cameroun, pays hôte. Nous espérons faire de notre mieux pour aller le plus loin possible et essayer de décrocher le titre final. Notre objectif est de gagner le tournoi et cela depuis nos débuts. Nous avons avec nous l'un des meilleurs joueurs au monde, qui est mohamed Salah, et j'espère qu'il sera dans son jour ce jeudi pour donner ce que nous espérons de lui.