Madagascar: Post-Intempéries - Mialy Rajoelina aide des ménages à se relever

Retour à la vie normale pour les habitants d'Ambohimanatrika, commune rurale de Tanjombato, qui ont été victimes de la montée des eaux. La Première dame a été à leur chevet pour leur permettre de se relever.

Mialy Rajoelina s'est rendue chez ces ménages victimes de la catastrophe, dans ce district d'Atsimondrano, hier, pour apporter son aide. La présidente de l'association Fitia a distribué des produits de première nécessité (PPN), des matelas, des couvertures, des lampes solaires, des vêtements et du Ferrozinc, à chaque ménage.

L'aide de la Première dame est arrivée à point nommé. Ces sinistrés venaient de rentrer chez eux, après avoir passé plusieurs jours dans un site d'hébergement. Leurs habitations ont été envahies par l'eau, après les for tes pluies. Certains ménages ont tout perdu dans les inondations. Ces fortes pluies ont détruit une maison, dans ce fokontany d'Ambohimanatrika. Mialy Rajoelina n'a pas laissé l'occupant de cette maison sans abri. Elle a apporté tout le matériel nécessaire : le toit, des sacs de ciment, des bois ronds, pour permettre à cette famille de réhabiliter le plus vite possible cette maison.

Grande première

La Première dame, accompagnée de Claudia Andriatsitohaina, l'épouse du maire de la commune urbaine d'Antananarivo, a également rendu visite à une femme qui venait d'accoucher dans ce fokontany. Les bénéficiaires étaient aux anges. C'était une grande première pour ces habitants, de recevoir l'épouse du chef d'État chez eux.

C'était également l'occasion pour les habitants de Tanjombato de bénéficier gratuitement de soins. Les personnes qui avaient des problèmes de santé pouvaient consulter gratuitement un médecin et bénéficier d'un traitement gratuit, grâce à la coopération entre l'association Fitia et le ministère de la Santé publique qui a mobilisé une clinique mobile dans cette commune. À part les consultations gratuites, la planification familiale, le dépistage du col de l'utérus, le dépistage de la Covid-19 et les vaccins anti-Covid-19 sont également disponibles dans cette clinique mobile.