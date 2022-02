Madagascar: Antananarivo - Des grands travaux d'urgence dans plusieurs axes

Alors que l'état des routes de la capitale s'est empiré après les pluies diluviennes. Des travaux de réfection seront entrepris dans l'urgence jusqu'à la fin de cette semaine.

La remise en état de quelques axes de la capitale sera effectuée avant les prochaines pluies. Hier, les travaux ont débuté pour l'axe Ampasika. Depuis mardi, le décapage de la portion de route a commencé. Des engins ont été sur place pour commencer les travaux prévus. Les axes à réhabiliter sont coordonnés par la Commune Urbaine d'Antananarivo, la région Analamanga et le ministère de l'Aménagement du territoire et des Travaux publics. Ainsi, quatre axes seront principalement effectués en urgence.

" Pour la région Analamanga, elle s'occupera de la route depuis Andohatapenaka vers Ampasika menant vers CENAM Andavamamba en passant par le lycée technique d'Ampefiloha. L'axe à réhabiliter va s'achever à Ampefiloha. La commune urbaine d'Antananarivo va prendre l'axe Ampefiloha en passant par l'immeuble Fiaro jusqu'au Senat Anosy. La région reprendra les travaux en face du Senat Anosy en passant par Andrefan' Ambohijanahary, Soanierana ainsi que la route Ankadimbahoaka en face d'Alambra et ils se termineront au niveau de la Station d'essence By Pass. Le ministère de tutelle sera en charge de l'axe 67Ha ", indique Mbola Ranaivoalisaona, directeur des Infrastructures et Développement.

Assainissement

Les travaux de réfection de route seront opérés en urgence après les pluies diluviennes entrainant des lourds dégâts en termes d'infrastructures. Malgré l'urgence, le responsable au niveau de la région a rassuré que les routes réparées sont prévues pour durer. " Les travaux ont été prévus dans le programme de l'Etat. Un budget y a été affecté pour ces axes prioritaires. Vu les prévisions météorologiques par rapport aux risques de fortes pluies, la réfection des routes annoncées sera faite le plus tôt possible notamment vers la fin de cette semaine ", enchaine le responsable.

Parallèlement aux travaux de réfection, des curages de canaux d'évacuation sont mis au point. Cette opération vise, selon les informations à assurer la durabilité des infrastructures routières dans la ville des Mille. Notamment du côté des quartiers à risques aux inondations et à la montée des eaux via les canaux d'évacuations bouchés.

La prise de conscience de chacun est essentielle par rapport à l'assainissement. " Chaque foyer doit veiller à ce que les canaux d'évacuations dans leur partie ne soient pas obstrués. La CUA essaie d'entamer des travaux d'assainissement avant la réfection des routes. Il faut faciliter l'assainissement puisqu'il joue un rôle majeur.

Lorsqu'on prend le cas du 67Ha, des travaux ont été opérés sur cette partie mais ils sont en vain puisque les eaux usées et les pluies ne sont pas évacués correctement ", enchaine le responsable auprès de la CUA ", insiste la Bodosoa Razafimandimby, directeur des bâtiments et travaux publics au niveau de la CUA. Du côté d'Antsakaviro, des travaux d'assainissement ont été opérés par la CUA. Même cas pour Faravohitra où des buses ont été réparés et curés avant que la réfection des routes ne continue.