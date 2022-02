Madagascar: Cinéma & Audiovisuel - La scène francophone sollicite les cinéastes et créateurs malgaches

Une belle opportunité pour tous les férus d'art audiovisuel et particulièrement du cinéma dans la Grande île. Le " Fonds jeune création francophone " encourage à nouveau les créateurs malgaches à valoriser leurs talents.

Une initiative inédite qui contribue activement à la découverte de nouveaux talents dans le domaine de l'art et de la culture dans plusieurs pays francophones. Le " Fonds jeune création francophone " et ses partenaires soutiennent l'émergence de jeunes auteurs en Afrique francophone depuis cinq années consécutives maintenant. Promouvant les écritures et dramaturgies propres à ces différents territoires d'Afrique, tout en renforçant par la même occasion le dynamisme ainsi que la créativité dans diverses disciplines, cette initiative fédère.

Qu'ils proviennent du cinéma, de séries audiovisuelles, mais également de contenus web modernes, tous sont encouragés à bénéficier de ce " Fonds jeune création francophone ". Cette année, un nouvel appel à projet est à nouveau lancé par ce prestigieux projet qui se destine à encourager la création audiovisuelle, les auteurs émergents et producteurs d'Afrique francophone et subsaharienne, mais également de l'océan Indien et d'Haïti. L'évolution du domaine de l'audiovisuel ayant connu un essor particulier dans la Grande île lors de cette dernière décennie. Madagascar compte parmi les pays qui ont le plus de potentiel dans le domaine du septième art en Afrique, sa participation est ainsi plus que sollicitée pour cette édition.

" Honneur à la créativité de nos auteurs "

Deux appels sont ouverts cette année, le premier concerne les projets en développement et le deuxième les projets en production et post-production. L'appel à projets qui s'est ouvert depuis la fin du mois de janvier jusqu'au 31 mars privilégie actuellement les projets en développement. Pour ce faire, le " Fonds jeune création francophone " soutient les projets de différents formats cinématographiques, aussi bien les courts que les longs métrages, mais aussi les séries audiovisuelles et les contenus web, à travers l'attribution d'aides sélectives pouvant intervenir au stade du développement, de la production ou de la post-production. L'engagement de diffuseurs au sein du dispositif permet en outre d'évaluer le potentiel de diffusion des projets dès leur sélection.

Une commission indépendante de professionnels sélectionnera les projets lauréats, qui pourront par la suite bénéficier d'une bourse au sein des résidences partenaires ou d'apports numéraires pour leurs projets de films. Les inscriptions se font en ligne sur le lien " form.jotform.com/generationfilms/soumission-aide-audveloppement " et de plus amples informations sont disponibles sur le site " jeunecreationfranco-phone.org". Un dispositif de coopération destiné à renforcer les industries audiovisuelles et cinématographiques africaines pour le rayonnement de la diversité culturelle dans la francophonie, le " Fonds jeune création francophone " ouvrira les portes de la scène internationale à plusieurs auteurs et créateurs malgaches.