Madagascar: Entrepreneuriat - Le " women empowerment " gagne du terrain

Progressivement, le monde du leadership entrepreneurial se féminise. Le nombre d'entreprises créées et dirigées par les femmes ne cesse de croitre à Madagascar et les hommes ne tiennent plus une position hégémonique au sein des instances dirigeantes des plateformes patronales.

Il y a tout juste cinq ans, le paysage de l'entrepreneuriat et de l'industrie e Madagascar, vu à travers le prisme du genre, relatait encore un grand déséquilibre au détriment de la femme. Seulement quatorze femmes contre cent trente neuf hommes pilotaient les entreprises membres des deux groupements majeurs du pays que sont le Groupement des Entreprises de Madagascar (GEM) et le Syndicat des Industries de Madagascar (SIM). Mais la donne est en train d'évoluer significativement.

L'enquête menée en 2016 montrait que quinze femmes contre cinquante-neuf hommes se trouvaient dans le top management des groupements professionnels de premier plan. La participation au commerce régional ou international était d'autant moindre. En outre, seulement environ 10% des entreprises malgaches qui exportaient vers les régions SADC, COMESA et COI étaient dirigées par des femmes.

Des chiffres qui s'expliquent par des facteurs socio culturels limitant les initiatives liées au genre. Certes, la société malgache a toujours accordé une place centrale à la femme, mais il s'agissait surtout de gestion du foyer et d'assistance à l'homme. Il est encore ancré dans l'esprit de certains que la femme n'est pas vouée à la production ni à la création de richesses économiques.

Cependant, le concept de " women empowerment " (autonomisation des femmes) est parvenu à se frayer un chemin. Ainsi, Joséphine Andriamamonjiarison est actuellement à la tête de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Antananarivo, après avoir dirigé le GEM. Quant à Viviane Dewa Ramdjee Zafinandro, elle a été portée en 2019 par ses pairs à la tête de l'entité qui chapeaute les vingt-quatre chambres consulaires du pays. Du côté du GEM, la présidente de la Commission Développement Durable et Ethique des Affaires, Romy Voos Andrianarisoa, est souvent au-devant de la scène, tout comme Johanne Raharinosy, présidente de la Commission Entrepreneuriat et PME de l'organisation patronale. Et ce ne sont là que quelques exemples.

Mieux intégrer les femmes commerçantes

Pour Rosianna Andrianasolo Manitra, inspecteur des douanes à la Direction de la Législation et de la Valeur de la Douane Malagasy, les lignes sont aussi en train de bouger dans le secteur du commerce international. Selon cette dernière, les réformes basées sur les principes de transparence, simplification, normalisation et d'harmonisation devraient contribuer à favoriser la participation de la femme au commerce international. " On mettra en lumière deux mesures dont la mise en œuvre présente des impacts multiples sur la facilitation de l'accès au commerce international pour la femme à Madagascar ", a-t-elle indiqué.

Pour concrétiser cela, le Comité National de la Facilitation des Échanges de Madagascar (CNFE) prévoit l'implémentation d'un portail d'information commerciale où tous les renseignements seront centralisés. La femme commerçante évitera ainsi les embarras dans les bureaux où elle est souvent sujette aux harcèlements verbaux, aux intimidations et aux tentations de corruption.

Le pays dispose déjà d'une plateforme appelée Tradenet qui permet l'interconnexion des intervenants dans le processus de dédouanement. La forme actuelle de Tradenet est déjà bénéfique pour les femmes commerçantes, a-t-on soutenu. Mais ces dernières ne pourront en tirer pleinement profit si certaines agences n'intègrent pas le guichet unique. En effet, ceci contraindrait encore les commerçantes à multiplier leurs déplacements et à se soumettre aux lourdes formalités dans les bureaux administratifs.

Du côté du Réseau de Femmes Leaders Africaines à Madagascar, on assure que l'heure est au renforcement des engagements pour assurer la relance économique, en promouvant l'entreprenariat féminin, le leadership féminin et le renforcement des capacités des femmes et des jeunes filles, avec un appel au soutien du gouvernement et des partenaires techniques et financiers.

Une prise de responsabilité officialisée le mois dernier à l'occasion une session de réflexion sur l'impact de la Covid-19 et la crise climatique sur les femmes à Madagascar. L'événement a été organisé avec les ministères et les partenaires, avec l'appui de l'UN Madagascar et de l'Union Africaine. Lors de la session, les femmes leaders éminentes de différents secteurs ont partagé leurs expériences pour servir d'inspiration à la future génération de femmes leaders.

Notons, enfin, le dynamisme du Groupement des Femmes Entrepreneurs de Madagascar (GFEM). Une plateforme qui ne cesse de s'étendre et qui fait maintenant partie du Comité de pilotage aux côtés du GEM et du FIVMPAMA dans le programme de développement des Petites et Moyennes Entreprises de Madagascar à travers une liaison interentreprises.