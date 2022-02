Nigeria: Le Secrétaire général nomme le général de division Benjamin Olufemi Sawyerr, du Nigéria, en tant que commandant de la FISNUA

communiqué de presse

New York — - Le Secrétaire général de l'ONU, M. António Guterres, a annoncé aujourd'hui la nomination du général de division Benjamin Olufemi Sawyerr, du Nigéria, au poste de commandant de la Force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abyei (FISNUA).

Le général de division Sawyerr succède au général de division Kefyalew Amde Tessema, de l'Éthiopie, à qui le Secrétaire général exprime sa reconnaissance pour son dévouement, ses services inestimables et son leadership efficace à la tête de la FISNUA.

Le général de division Sawyerr est un militaire de carrière au service de l'armée nigériane depuis plus de 34 ans. Il était, depuis 2021, Directeur des services d'information de la défense au sein des Forces de défense nigérianes.

Auparavant, il a été commandant de l'École de l'armée blindée nigériane dans l'État de Bauchi, dans le nord-est du Nigéria (2020-2021). Il a également occupé le poste de commandant de brigade à deux reprises dans le nord-est du Nigéria et de commandant du bataillon nigérian auprès de la Mission des Nations Unies au Libéria (2009-2010). En outre, il a été Directeur de la planification au quartier général de l'armée nigériane (2019-2020) et Directeur adjoint du développement de la doctrine et du combat (2017-2018).

Le général de division Sawyerr est titulaire d'une licence en sciences politiques de l'Université Ahmadu Bello de Zaria (Nigéria) et d'un master en défense et études stratégiques de l'Université de Madras (Inde). Il parle couramment l'anglais, maitrise le haoussa et a des connaissances de base en français.

SOURCE Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies