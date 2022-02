Seychelles: Zones humides des Seychelles - Une adoptée pour la biodiversité, une autre surveillée pour l'impact de la construction d'hôtels

Avec le reboisement et l'augmentation de la biodiversité au cœur de ses objectifs, l'Assemblée nationale des Seychelles a adopté mercredi une partie d'une zone humide à la périphérie de la capitale de la nation insulaire, Victoria.

Pour commémorer la Journée mondiale des zones humides le 2 février, le parlement, situé sur l'île artificielle, Ile du Port, a adopté la zone humide derrière son bâtiment, qui abrite la mangrove rouge ou 'mangliye rouz' comme on l'appelle en créole, une de sept espèces de mangroves originaires des Seychelles.

Le président de l'Assemblée nationale, Roger Mancienne, et le vice-président, Gervais Henri ont planté les premiers plants de mangrove qui seront ensuite transférés dans la zone humide.

M. Mancienne a souligné qu'en plus de gérer et de protéger la zone pour les générations futures, l'institution souhaite également reboiser la zone pour augmenter sa biodiversité.

Une fois cela fait, la zone deviendra le foyer de plus d'espèces sauvages.

"Nous voulons introduire une autre espèce de mangrove - la mangrove blanche - dans la zone. Les experts nous ont dit que cette espèce est importante pour le renforcement de la stabilité de la zone", a déclaré M. Mancienne.

Photo : Le président de l'Assemblée Nationale Roger Mancienne et le vice-président de l'Assemblée Nationale Gervais Henri ont planté les premiers plants de mangrove. (l'Assemblée nationale ) Photo License: CC-BY

Les zones humides de mangroves sont importantes pour un écosystème et sa communauté, car elles agissent comme des pépinières pour différentes espèces de poissons, empêchent l'érosion côtière, empêchent les sédiments de pénétrer dans la mer et contribuent grandement à réduire les effets du changement climatique.

L'île du Port est une île artificielle couvrant une superficie de 50,2 hectares et cette île et Mahé, l'île principale, a une étendue d'environ 80 mètres de zones humides dominées principalement par des vasières nues et de rares parcelles de mangrove.

Le développement est-il un " ennemi " des zones humides ?

Selon un rapport 218 pour l'ONU intitulé "Physical Alteration and Destruction of Habitats" sur les Seychelles rédigé par le Dr Rolph Payet - ancien ministre de l'environnement et actuel secrétaire exécutif des Conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm (BRS) - plus de 200 ans de développement et l'intervention humaine dans la nation insulaire a réduit la zone de couverture de ce qui était autrefois d'épaisses zones humides de mangrove bordant la plupart des côtes.

On craint que de nouveaux développements le long du littoral ne menacent les zones humides et les espèces qu'elles abritent.

L'année dernière, des écologistes locaux ont organisé une manifestation pour exprimer leur inquiétude quant au fait que le développement d'un hôtel de 120 chambres à Anse à la Mouche à Mahé détruira la zone humide trouvée sur le site du projet.

Le ministre Joubert a déclaré à la SNA que son équipe effectue des visites régulières sur le site et travaille en étroite collaboration avec les développeurs pour s'assurer que la zone humide ne diminue pas en taille.

"Au fur et à mesure que les travaux se poursuivent, certaines choses se produiront - le sol et la boue seront déplacés. Comme pour tout développement, nous savons que la forme de la zone pourrait changer, mais l'important est que nous ne perdions pas la zone humide", a déclaré M. Joubert.

Photo : Un hôtel existant en harmonie avec les zones humides environnantes peut être vu au Constance Ephelia Resort.(Constance Ephelia Resort) Photo License: CC-BY

Il a ajouté qu'en temps voulu, des travaux de réhabilitation seront effectués sur la zone humide, qui retrouvera son état et sa fonction d'origine.

"Nous avons vu cela dans de nombreux projets, où les zones humides ont été impactées et ont ensuite retrouvé leur ancienne gloire", a déclaré le ministre.

Un hôtel existant en harmonie avec les zones humides environnantes peut être vu au Constance Ephelia Resort, situé à Port Launay. Le complexe, qui a été construit dans les mangroves, s'est engagé à préserver le site et travaille avec la communauté locale et une ONG environnementale à ce sujet.

Aujourd'hui, les sept espèces de mangroves originaires des Seychelles, un groupe de 115 îles de l'océan Indien occidental, se trouvent naturellement dans la zone humide de Port Launay.