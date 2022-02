Madagascar: Cyclone Batsirai - L'État sur le pied de guerre

Le conseil des ministres d'hier a intégré le cyclone Batsirai dans l'ordre du jour. Ainsi des mesures ont été prises avant l'arrivée de ce cyclone prévue demain.

Branle-bas de combat au sein du gouvernement. Le conseil des ministres tenu hier s'est penché sur l'arrivée du cyclone intense Batsirai prévue demain entre Vatomandry et Mananjary. "Hier à 16 heures, Batsirai a été positionné à 840 kilomètres à l'Est d'Ambila Lemaitso. Il se déplace vers l'Ouest avec une vitesse de 17 kilomètres à l'heure " indique Rivo Randrianarivony, chef prévisionniste du service de la Prévision de la direction générale de la Météorologie à Ampandrianomby, hier.

Dès ce jour quatorze régions en l'occurrence Analanjirofo, Atsinanana, Alaotra Mangoro, Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Analamanga, Itasy, Bongolava, Vakinankaratra, Amoron'i Mania, Matsiatra Ambony, Ihorombe ainsi que les villes d'Antalaha, Mandritsara, Tsaratanana, Tolagnaro qui se trouvent sur la trajectoire de Batsirai, seront en alerte rouge.

Toutes les écoles et universités seront fermées demain pour éviter le pire. De même la journée sera chômée dans les zones rouges. Tous les bureaux administratifs fermeront. Dans le secteur privé, seules les entreprises jugées essentielles pourront travailler ainsi que les services indispensables comme les pharmacies, les cliniques, les ambulances...

Faire des provisions

Hier, le cyclone Batsirai est passé par Maurice où il a fait des dégâts assez importants même si les Mauriciens s'attendaient au pire. Ce jour, Batsirai devrait lécher La Réunion qui est déjà en alerte rouge depuis hier.

Toutes les autorités administratives, du chef fokontany au gouverneur sont mobilisées depuis hier. Le BNGRC intervient à partir de ce jour de façon régulière et permanente sur les ondes de la RNM pour rappeler à la population ce qu'il faut faire ou pas pour ne pas risquer sa vie.

Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Pierre Holder Ramaholimasy a donné sur TVM quelques consignes utiles avant l'arrivée de Batsirai. Comme l'électricité et la communication risquent d'être coupées, il faut acheter suffisamment de bougies et des piles pour faire fonctionner la radio et suivre les infos.

Il faut également faire des provisions étant donné que les déplacements risquent d'être difficiles voire impossibles. Enfin et non des moindres, il faudra renforcer les toitures et les portes. Avec sa puissance, qui ressemble à celle d'un ouragan selon CNN, Batsirai pourrait tout décoiffer.

Outre les rafales de vent destructrices, les précipitations pourront de nouveau créer des inondations. C'est d'autant plus certain que beaucoup de zones inondées par le cyclone Ana, ne sont pas encore vidées des eaux. Le risque d'inondations est plus élevé, que lors du passage d'Ana, à en croire les prévisions de la météo. La population est sur le qui-vive. Le ministre Ramaholimasy sollicite également les églises, les propriétaires d'entrepôts... d'aider les éventuels sinistrés.