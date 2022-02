Ile Maurice: Meurtre de Kistnen - La police rejette toujours la thèse de Foul Play

Pour la Major Crime Investigation Team (MCIT), Soopramanien Kistnen a été liquidé par un ou plusieurs de ses créanciers.

Une des thèses que la police privilégie - et qui va à l'encontre des conclusions de l'enquête judiciaire -, c'est que Kistnen aurait été enlevé par un debt collector, récemment décédé dans un accident de la route, et qu'il serait mort... naturellement aux mains de ce dernier. Pourtant, le médecin légiste Satish Boolell et même le Dr Ananda Sunnassee ont reconnu que l'ex-agent a bien été assassiné.

Pourquoi la police rejette-t-elle toujours la thèse de "foul play" ? "Au début, les policiers parlaient de suicide. Maintenant, ils acceptent que ce n'est pas un suicide mais une mort naturelle !" se désole un "Avenger". "Peut-être que dans quelques mois ils accepteront que Kistnen a bien été liquidé."

Les policiers nous l'ont dit : l'enquête judiciaire n'a servi à rien. Mais, le but d'une enquête judiciaire n'est-il pas de déterminer la cause du décès et non d'identifier les suspects ? leur avons-nous demandé. "Oui, nous répond-on, mais cela a été quand même une perte de temps." La police ne faisait rien. C'est pour cela qu'une enquête judiciaire a été mise sur pied, non ? avons-nous fait remarquer. La réponse est étonnante : "Il faut laisser le temps à la police, même si elle prend dix ans, elle retrouvera le coupable." Pourtant, il venait de nous dire que l'enquête judiciaire était une perte de temps !

Et selon les enquêteurs des Casernes centrales, qui auraient loué les services du debt collector, connu comme un homme violent, pour faire peur à Kistnen ? Les explications policières se perdent dans des contradictions : avant il y en avait plusieurs qui s'étaient alliés pour employer le debt collector. Désormais, il ne leur reste plus qu'un seul suspect.

Quid des autres protagonistes de l'affaire, comme Yogida Sawmynaden ? Selon nos informations, l'ex-ministre n'a été entendu qu'une seule fois et même pas "under warning". Pourquoi ? "Nous n'avons rien de concret contre lui." Alors que Koomadha Sawmynaden a été convoqué au moins sept fois aux Casernes centrales.

Qu'en est-il des autres témoins de l'affaire, qui ont été mis en difficulté en cour de Moka ? Personne n'a encore été interpellé par la MCIT. Un des gardes du corps de l'ex-ministre, qui aurait donné un lift à Kistnen le 16 octobre, n'a, lui aussi, pas été inquiété.

On nous parle aussi d'une autre piste mais que la police ne prend pas au sérieux. C'est celle d'un ancien partenaire d'affaires de Kistnen.