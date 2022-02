Togo: L'Ambassadeur Allemand Matthias Veltin au Conseil municipal de Golfe 1 - " Vous êtes sur le bon chemin "

Il était en visite ce Mercredi 02 Février 2022. Par une visite dans les locaux de la Mairie de la Commune de Golfe 1, l'ambassadeur d'Allemagne au Togo, Matthias Veltin est allé constater de visu et s'enquérir des différentes initiatives mises en chantier par le Conseil municipal de cette commune modèle de Lomé dont beaucoup parlent en bien depuis la prise des charges par le Maire Joseph Gomado et son équipe.

De cette visite qui a conduit le diplomate allemand au siège de la mairie de cette commune, et également dans les locaux des annexes de cette représentation de collectivité locale, il est convaincu d'une chose, l'équipe du Conseil communal est " sur le chemin de faire la différence ". Et à l'a dit à Gomado et ses collaborateurs. En effet, a-t-il affirmé lors de la réunion qui a bouclé la visite, " ce que j'ai vu montre que vous devrez être proche des populations et que vos projets répondent à leurs besoins. Vous êtes sur le bon chemin ". Si M. Veltin, dans ses conseils, a insisté " sur le dialogue avec les populations ", il a " encouragé à ne pas abandonner face aux difficultés " qui pourront jalonner le chemin. Il a dès lors réitéré tout l'engagement de l'Allemagne à " apporter sa modeste contribution à toutes les communes du Togo " dans la dynamique du jeune processus de décentralisation amorcé depuis Juin 2019.

Mot de circonstance, il a été question pour le Maire principal de Golfe 1 de revenir sur les différentes composantes de la Commune et également sur les différents projets inscrits dans le PDC de la Commune pour la période de 2022-2026. On retient de ces développements, que le budget annuel est de 2,2 milliards de F cfa dont 90% devrait être apporté par l'OTR (Office Togolais des Recettes) et 10 % des paiements de taxes municipaux.

Deux des proches collaborateurs du Maire Gomado se sont succédé pour exposer le PDC d'un coût global de 6,726 milliards de F cfa, en détail et également le projet ADN (Académie Digitale Numérique) qui tient à cœur à la Mairie de Golfe 1 pour donner une chance de plus aux jeunes de sa commune dans un nouveau monde où tout se digitalise. Du PDC, on en retient qu'il est élaboré autour de quatre axes à savoir, promotion du développement économique local, profitable aux couches les plus vulnérables, renforcement de l'accessibilité des populations aux services sociaux de base de qualité, renforcement de la résilience des populations en s'appuyant sur l'amélioration de leur cadre de vie, et la modernisation de l'administration communale et promotion d'une bonne gouvernance locale et inclusive.

Autant d'éléments qui ont amené l'ambassadeur d'Allemagne au Togo, Matthias Veltin, à convier le Conseil municipal à ne pas abandonner les efforts alors même qu'ils sont sur la bonne voie menant vers le développement local. Et de conclure, " le développement viendra de vous les Togolais, de votre volonté et de votre engagement ".