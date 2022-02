Afrique: Renforcement de capacité - Le groupe Ifdec forme ses enseignants aux méthodes pédagogiques et d'encadrement

Sous la supervision du ministère de l'éducation nationale, des enseignants de l'ifdec ont été instruits sur la méthodologie pour un encadrement de qualité, les 1er et 2 février

Des enseignants du groupe de l'institut de formation pour le développement des compétences (Ifdec) ont reçu une formation portant sur les méthodes pédagogiques et d'encadrement, les 1ers et 2 février 2022 au sein dudit groupe, sis à Abobo.

Cette séance de renforcement de capacité a pour objectif de permettre aux enseignants encadreurs non seulement de comprendre l'encadrement mais aussi de leur donner des outils pour un enseignement de qualité et performant basé sur l'excellence. Egalement les aider à acquérir des aptitudes et compétences afin d'améliorer les résultats scolaires dans les établissements.

Selon Dogoni Moussa Kader Fondateur dudit institut, l'atelier vise pareillement à permettre à ses enseignants de se familiariser aux techniques et pratiques pédagogiques d'encadrement.

" L'atelier leur a permis d'être à mesure de comprendre les stratégiques pédagogiques de suivi et d'encadrement, pratiquer les méthodes ", a-t-il indiqué

Avant de souligner que l'ifdec qui organise cet atelier en collaboration avec le ministère de l'éducation nationale et l'alphabétisation se félicite de l'engouement. Cela montre l'intérêt que ces personnes portent à cette formation.

Poursuivant, il a indiqué que cette formation va non seulement permettre à l'ifdec de disposer des enseignants de qualité et de compétence, mais également de faire la promotion de l'excellence et le travail bien fait.

" Une manière de leur permettre d'acquérir l'expérience pratique. Cela aussi permettra aux apprenants d'être compétitifs et excellents ", a soutenu le fondateur

Kablan Vincent, inspecteur pédagogique d'arts plastiques, par ailleurs formateur a souhaité que d'autres fondateurs emboitent le pas afin que les acquis soient vulgarisés pour améliorer les résultats scolaires.

Il s'est toutefois félicité de la tenue de cet atelier qui à l'en croire, permettra de disposer des enseignants bien formés et outillés et prêts à soutenir des actions d'amélioration du système éducatif.

Aboua Adou bénéficiaire, a pour sa part remercié la structure initiatrice pour la belle opportunité à leurs endroits.