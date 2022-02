Afrique: Cameroun vs Égypte - Deux philosophies de jeu, un choc de titans

Ce jeudi 3 février 2022 à partir de 20H, le Cameroun et l'Égypte se disputeront le dernier ticket pour accéder à la finale de la CAN 2021. Si ces deux équipes restent les plus titrés du continent, elles produisent un jeu totalement diffèrent dans cette compétition. Un match entre deux géants s'annonce donc ce soir.

A chacun sa science

Puissance, solidité défensive, technique, habileté devant les buts, le tout corroboré par le public, ce 12e homme, tel à la philosophie de jeu de l'équipe camerounaise. Avec encore un duo Ekambi-Vincent devant, qui totalise 11 buts et occupe les deux premières places du classement des buteurs de cette CAN 2021, l'efficacité est au rendez-vous. Sans oublier les latéraux (Tolo et Fai) qui grâce à leurs dépassements de fonction, permettent aux attaquants d'être suffisamment alimentés.

Quant à l'équipe égyptienne, la discipline tactique est ce qu'on peut retenir. Bien positionnés, très proches les uns des autres, les égyptiens gênent considérablement tous leurs adversaires depuis le début de ce tournoi. Leur dernière victime reste le Maroc. Quoi de plus normal quand on a un sélectionneur nommé Carlos Queiroz, passé par le Real Madrid et Manchester United pour ne citer que ces deux clubs. Et aussi quand on a un Mohamed Salah dans ses rangs, qui fait le job au bon moment.

Alors avec deux systèmes différents, qui de Conceicao ou de Queiroz réussira à sortir victorieux de ce "classico" africain ?

Cameroun-Egypte, le classique africain

La deuxième demi-finale de la CAN 2021 est un choc entre deux géants du continent africain entre le Cameroun, 5 fois champions d'Afrique, et l'Egypte, qui totalise 7 trophées d'Afrique. Le dernier match entre ces deux équipes date de la finale de la CAN 2017, remportée par le Cameroun 2-1. Avant cela, en 2008, toujours en finale de la Coupe d'Afrique, c'est l'Egypte qui avait pris le dessus en s'imposant 1-0. Au total, sur 10 confrontations dans une phase finale de CAN, l'Egypte est devant avec 5 victoires contre 4 pour le Cameroun et 1 match nul.

Les compos probables

Cameroun : Onana, Fai, Ngadeu, Castelleto, Tolo, Hongla, Gouet, Anguissa, Ngamaleu, Aboubakarn Ekambi

Egypte : Babaski, Kamal, Abdelmonem, El Fotouh, Zizo, El Solia, Elneny, Ashraf, Salah, Mostafa, Marmoush