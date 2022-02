Afrique: CAN 2021 - Cameroun-Egypte, une place pour la grande finale est en jeu

Sur la pelouse du Stade d'Olembe de Yaoundé, les deux équipes les plus titrées du continent s'expliqueront pour une place en finale de la CAN 2021.

Jeudi 3 février à 19 heures GMT à Yaoundé, le Cameroun et l'Égypte vont se retrouver. La dernière fois que les deux nations se sont opposées, les partenaires de Vincent Aboubakar l'avaient emporté (2-1) en 2017 au Gabon. Les Lions Indomptables et les Pharaons vont croiser le fer pour obtenir une place en finale de la CAN 2021 et affronter le Sénégal, tombeur du Burkina Faso dans la première demi-finale (3-1).

La bande à Vincent Aboubakar le sait, l'adversaire a pour nom l'Egypte. Des pharaons sept fois champions d'Afrique qui rêvent d'un huitième titre. Ils surferont notamment sur leur victoire face au Maroc, et compteront entre autres sur leur arme fatale : Mohamed Salah. L'entraîneur des pharaons croit d'ailleurs aux qualités de son équipe.

Si les hommes de Carlos Queiroz ont perdu la dernière opposition, l'historique parle pour eux avec 12 victoires contre 6 pour les septuples champions d'Afrique. Après avoir fait chuter le Maroc et la Côte d'Ivoire, les Égyptiens espèrent sortir le pays hôte et gâcher la fête comme l'avaient fait les Diables rouges du Congo lors de la 8ème édition de la CAN organisée au Cameroun, en 1972.