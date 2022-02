Afrique: Demi-finale Burkina Faso-Sénégal à 19h - Les "Lions" à 90 mn d'une deuxième finale consécutive

Jamais en quinze participations en phase finale de Can, le Sénégal n'avait enchainé deux présences de rang en demi-finales.

Cette année, pour la seizième qualification, Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Gana Guèye, Cheikhou Kouyaté, Ismaïla Sarr, Diao Baldé Keïta et autres Edouard Mendy parmi les plus anciens qui étaient déjà là en 2019 en Egypte et leurs coéquipiers, Bamba Dieng, Bouna Sarr, Nampalys Mendy, Famara Diédhiou et consorts qui découvrent le tournoi final, ont écrit l'histoire en hissant l'équipe du Sénégal dans le carré d'as de la " Can Cameroun 2021 ". Et cela, malgré un parcours plus ou moins cahoteux vu la qualité des joueurs dont dispose le sélectionneur national Aliou Cissé.

Mais, tout le monde s'accorde, depuis les huitièmes de finale (victoire sur le Cap-Vert 2 - 0), que cette équipe "monte en puissance". Ce soir, à partir de 19 heures, au stade El Hadj Ahmadou Ahidjo, elle devra encore monter en régime. Car c'est d'une demi-finale qu'il s'agira et face à un adversaire, il faut le dire, d'un autre tonneau que l'essentiel de ceux que les "Lions" ont jusqu'ici eu à se coltiner. Le Burkina Faso, demi-finaliste pour la 4ème fois (dont la dernière en 2017 au Gabon) et finaliste en 2006 en Afrique du Sud est assurément d'un calibre supérieur que celui du Zimbabwe, du Cap-Vert ou encore de la Guinée équatoriale.

Le coach des "Etalons", Kamou Malo l'a dit, hier, en conférence de presse d'avant-match : "l'objectif de disputer les demi-finales qui m'a été assigné et qui figure sur mon contrat a été atteint. Mais, en tant que compétiteur, a-t-il tenu à préciser, je ne me contente pas de cet objectif". Surtout que, a-t-il ajouté, "les évènements en cours au pays (suite à un coup d'Etat qui a renversé le président Rock M. C. Kaboré, Ndlr) vont nous donner un supplément d'âme et de motivation pour aller encore plus loin".

Malchance

Les "Etalons" ont donc atteint leur objectif et sont désormais en quête de plus. Un peu comme le Cap-Vert, lorsqu'il s'était retrouvé en huitième de finale via la fournée des meilleurs troisièmes. Comme le Guinée équatoriale également, presque surprise de se voir en quarts de finale après avoir sorti le Mali aux tirs au but. Mais, comme les "Requins bleus" et le "Nzalang nacional", le Burkina Faso a (peut-être) la malchance de tomber sur une équipe du Sénégal qui... n'a pas encore atteint son objectif de décrocher son premier titre continental.

Et comme les "Lions" en sont à leur deuxième demi-finale de rang (une grande première dans la longue marche de l'équipe nationale), ils n'ont rien d'autre en tête que de se propulser vers une deuxième qualification d'affilée en finale (ce qui serait une autre première, encore plus retentissante). Les Burkinabé savent qu'ils feront face à "une grande nation de football" pour reprendre les propos du portier des "Etalons" Hervé Koffi et que les favoris, ce sont bien les Sénégalais. Jusqu'ici, tant bien que mal, ces derniers ont assumé leur rang et leurs responsabilités.

À une étape d'une troisième finale (après 2002 et 2019) et d'une deuxième d'affilée, les "Lions" n'auront d'autre choix que de s'imposer. Bien sûr que la victoire ne leur sera pas servie dans une calebasse de lait et avec des génuflexions. Il faudra aller la chercher face à des "Etalons" décidés à poursuivre leur folle chevauchée "pour redonner le sourire et l'espoir" à leur peuple, par ces temps durs.

Mais, les "Lions" ne devraient en avoir cure. Ils ont une mission à accomplir, un objectif à décrocher. Ce n'est absolument pas le moment de flancher.