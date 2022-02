Afrique: CAN 2021 - Antonio Conceiçao (Cameroun) - " Nous savons ce qu'il nous reste à faire "

interview

Le Cameroun défie ce jeudi l'Égypte en demi finale de la CAN 2021. Dans la traditionnelle conférence de presse d'avant match de ce mercredi, Antonio Conceiçao, le sélectionneur des Lions Indomptables, s'est prononcé sur la préparation du match, les forces de son équipe, les objectifs ainsi que les qualités de l'adversaire.

Que pensez vous de votre adversaire de demain, l'Égypte ?

C'est l'équipe la plus titrée en terme de trophée à la CAN et donc nous savons qui nous allons affronter et notre équipe est focalisée sur l'objectif à savoir gagner le match et il ne nous reste plus qu'à travailler pendant 90 minutes pour battre l'adversaire.

Certes l'équipe se porte bien mais est ce qu'on peut avoir les dernières nouvelles de la sélection nationale en ce moment précis ?

Je ne sais pas à quoi vous faites allusion concernant l'équipe. Depuis le dernier match, nous avons essayer de récupérer pour le match de demain. Vous savez que l'équipe à déjà joué 6 matchs jusqu'ici et nous savons ce qui nous reste à faire et on doit préparer notre stratégie pour le match de demain. Nous sommes là pour motiver également les joueurs, ils sont très motivés parce que nous savons que nous allons affronter un adversaire comme l'Égypte et donc tout le monde sera motivé pour pouvoir remporter cette rencontre des demi finales.

Depuis le début de la compétition, le Cameroun à part le, match contre la Gambie a toujours encaissé des buts, demain vous aurez un match contre l'Égypte de Mohammed Salah, est ce qu'il aura un plan défensif spécial ?

Salah c'est une des références au niveau mondial et européen. C'est un joueur important et il peut faire la différence à tout moment on le sait bien. Nous allons élaborer une stratégie pour que l'équipe ait une certaine harmonie sur le plan défensif et offensif également. Il est évident que les capacités offensives de l'équipe sont bonnes mais nous allons travailler également sur le plan défensif pour être une équipe équilibrée. Il faut relever les défis et nous avons conscience de ce là car nous connaissons la dynamique positive de notre adversaire, mais nous allons faire notre jeu et on n'a élaboré des stratégies de façon à voir une équipe équilibrée pour affronter notre adversaire.

Il y a quelques minutes le Coach Carlos Queiroz a dit de bonne chose sur vous et il s'est réjoui de voir deux coachs portugais en demi-finale, est ce que c'est un match spécial pour vous ?

Je suis content du fait qu'il a fait cette déclaration. C'est une personne que je respecte puisqu'on se connaît depuis très longtemps et il a une réputation au Portugal et sur le plan mondial, il a marqué une génération, au niveau le plus élevé en Europe dans le football portugais et il mérite vraiment un respect. Concernant le match, je sais qu'il va essayer de mettre en place une stratégie pour gagner, nous aussi nous voulons gagner et donc notre objectif est de porter le Cameroun en finale. Les 27 millions de camerounais attendent cela et nous souhaitons vraiment réaliser leurs vœux puisqu'ils comptent beaucoup sur les Lions Indomptables et nous devons leur donner ce plaisir et cette joie et demain on fera le nécessaire pour être en finale. Pour les joueurs se sera une grande joie de pouvoir faire plaisir aux peuples camerounais.

Samuel Eto'o a invité les anciens Lions qui n'ont pas pu remporter la CAN à la maison il y a 50 ans à assister à la rencontre de ce jeudi face à l'Égypte, est ce que cela vous ajoute une pression supplémentaire ?

Non il n'y a pas de pression. Il n'y a aucune pression. Ces joueurs de 1972 ont marqué une génération de leur époque et ils ont une histoire au niveau de la sélection camerounaise, donc ils seront les bienvenus au stade. On n' pas d'observation à faire à ce niveau. Nous sommes concentrés comme l'a dit les joueurs. Nous sommes focalisés sur notre travail donc tout ce qui entourent la sélection devra contribuer à ce que notre travail soit fructueux. Nous sommes dans un environnement fermé comme vous le savez et le travail, les séances d'entraînements sont les éléments les plus importants. Le reste nous le mettons de côté, on n'a un objectif et comme vous le savez nous allons tout faire pour avancer.

Lors du dernier match contre la Gambie, vous avez aligner une équipe qui avait un certain équilibre et tout le monde a apprécié la qualité de la prestation des Lions Indomptables. Mais depuis que vous êtes arrivés au Cameroun, vous n'avez jamais reconduit une équipe deux fois de suite, est ce que vous serez tentés de le faire contre l'Égypte ?

Nous abordons toujours notre lot du travail au cours des séances d'entrainements et avant d'entamer la rencontre nous faisons une analyse d'abord et en fonction des analyses que nous faisons, nous alignons le onze de départ et ce n'est pas en fonction de ce que les gens disent de bien ou de mal ce n'est pas ça. Nous nous raisonnons en terme de rationalité, nous sommes rationnels dans nos décisions, on prend à cœur les intérêts de l'équipe. Donc l'équipe que nous allons aligner face à l'Égypte va résulter du travail que nous faisons en amont.

Moi en tant que entraîneur je ne sélectionne pas sur la base des émotions. Face à la Gambie on n'a aligné une équipe plus offensive pour marquer rapidement des buts et nous l'avons fait. Nous avons également pensé à l'équilibre de l'équipe et finalement on n'a fait un bon match contre la Gambie et on n'a gagné, donc on va continuer par prendre des décisions qui sont adéquates pour l'équipe. Ce n'est pas en fonction de ce que les gens écrivent ou disent que nous allons effectuer nos choix.