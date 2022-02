Afrique: CAN 2021 - Carlos Queiroz (Coach de l'Egypte) - " Des mots comme la peur n'existent pas pour nous "

interview

Match choc ! Jeudi, le Cameroun et l'Egypte s'affrontent à l'occasion de la deuxième demi-finale de la CAN 2021. Une rencontre qui oppose les deux nations les plus titrées de la compétition.

En conférence de presse d'avant-match, Carlos Queiroz, le sélectionneur des Pharaons a été clair : " Des mots comme la peur n'existent pas pour nous. Dans notre dictionnaire du football, nous avons du respect ", a-t-il lancé à l'endroit de leur adversaire. Le technicien portugais a également évoqué la forme des Camerounais et l'état physique de ses joueurs.

Comment avez-vous préparé ce match contre le Cameroun ?

C'est un honneur pour nous d'être en demi-finale. Mais nous avons fait aussi des sacrifices et c'est un privilège de croiser le pays hôte à ce stade de la compétition. Nous sommes prêts à les affronter. Ce match est un grand classique sur le continent et nous sommes prêts à montrer au monde entier que nous avons beaucoup de choses à offrir.

Vous allez affronter le Cameroun qui a les deux meilleurs buteurs du tournoi. Est-ce que leur force offensive vous préoccupe particulièrement ?

Des mots comme la peur n'existent pas pour nous. Dans notre dictionnaire du football, nous avons du respect. Nous respectons le Cameroun, ils ont de bons joueurs et ont marqué de nombreux buts. A ce stade des demi-finales, nous espérons que dans la course et le jeu, nous serions meilleurs que le Cameroun. Nous allons tout donner demain pour atteindre la finale.

Non. Mais nous avons énormément de respect pour le Cameroun, c'est la meilleure attaque de la compétition. Ils vont jouer devant leur public, mais nous allons transformer cela en source de motivation pour nous.

Le match Cameroun-Égypte est aussi un duel d'entraîneurs portugais. Quelle idée avez-vous de la tactique de Conceiçao ?

Ça commence à devenir récurrent dans le monde du foot (voir les entraîneurs de même nationalité s'affronter). Nous (le Portugal, ndlr) à des entraîneurs partout dans le monde entier. Et c'est un honneur pour nous que nos deux sélections arrivent à ce niveau de la compétition. Je tire chapeau à Antonio Conceiçao pour le travail qu'il fait avec le Cameroun.

Quel est l'état physique de vos joueurs avant ce match sachant que vous avez joué les prolongations lors de vos deux dernières rencontres ?

Nous avons travailler là dessus avec beaucoup d'attention. Les joueurs clés ont eu suffisamment de repos et ils seront prêts pour le match de demain.