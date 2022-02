Afrique: Sadio Mané - "Notre qualification en finale est méritée"

Yaoundé, 2 fév (APS) - La qualification des Lions en finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) est "méritée" au vu de leur prestation face aux Étalons du Burkina Faso, a déclaré mercredi leur attaquant vedette, Sadio Mané.

"Ce soir, on méritait de gagner", a réagi le joueur de Liverpool à la fin du match remporté par l'équipe nationale du Sénégal, 3-1.

Le Sénégal s'est qualifié deux fois de suite en finale de la CAN, après sa victoire sur le Burkina Faso.

Abdou Diallo, Bamba Dieng et Sadio Mané ont marqué les buts des Lions. Mané a été désigné homme du match.

En plus d'avoir marqué un but, il a été passeur décisif pour le deuxième but des Lions.

"On savait que le match n'allait pas être facile. C'est une demi-finale de CAN. On avait devant nous une belle équipe de Burkina Faso", a expliqué l'attaquant de Liverpool.

Sadio Mané reconnaît que les Étalons ont posé "beaucoup de problèmes" aux Lions.

"On a su garder notre calme, du début à la fin. On savait qu'on aurait notre moment. Du coup, on a su profiter en créant pas mal d'occasions [et] en marquant trois buts", a ajouté l'attaquant vedette du Sénégal.