Gabon: NEPAD - Rose Christiane Ossouka Raponda représente Ali Bongo Ondimba

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Madame Rose Christiane Ossouka Raponda, a représenté le Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, à la 39ème Session du comité d'orientation des Chefs d'État et de Gouvernement du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD) par visioconférence.

Au nom du Président de la République, Madame le Premier Ministre, est revenue sur la stratégie de riposte mise en œuvre au Gabon depuis la survenue de la Covid-19, notamment le renforcement des infrastructures sanitaires, le dépistage massif, la prise en charge des personnes contaminées et la campagne de vaccination. Le Chef du Gouvernement Gabonais, a également fait un point sur les actions déployées pour la réalisation du Plan d'accélération de la transformation. Il s'agit pour le Gabon d'explorer de nouveaux moteurs de croissance et de repenser son modèle social pour l'après pétrole.

S'agissant du développement du continent Africain, Madame le Premier ministre a souligné la nécessité d'investir davantage dans le développement du capital humain, et la mise en place d'une stratégie de valorisation de cette richesse pour la compétitivité de nos économies et l'atteinte des objectifs de l'agenda 2063.

Cette 39ème Session du comité d'orientation des chefs d'Etat et de Gouvernement du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique a vu la reconduction de S.E. Monsieur Paul KAGAME à la Présidence Président du Comité d'Orientation des Chefs d'État et de Gouvernement du NEPAD, ainsi que celle des autres membres du bureau pour une durée d'un an.

Rappelons que l'AUDA-NEPAD est l'organe technique de l'Union africaine, en charge de la mise en œuvre des programmes et des projets prioritaires régionaux et continentaux et d'encourager les partenariats, la mobilisation des ressources, la recherche et la gestion des connaissances.