Cote d'Ivoire: Dialogue politique - Le Forum des confessions religieuses se félicite de la reprise du processus

Le Forum des confessions religieuses salue la reprise du dialogue politique. Mgr Alexis Touably, évêque du diocèse d'Agboville et administrateur du diocèse de Yamoussoukro, a exprimé ce satisfécit dans son adresse au Chef de l'Etat, Alassane Ouattara, lors de la cérémonie de présentation des vœux du nouvel an, au Palais de la Présidence de la République.

" Au plan politique, nous sommes heureux de constater qu'il y a dans les divers corps, un réel désir de réconciliation et une réelle volonté d'aller à la paix. C'est pourquoi nous encourageons vivement la relance du dialogue politique en vue de la paix ", a déclaré le prélat.

Mgr Alexis Touably n'a pas manqué d'inviter le Chef de l'État à s'armer de patience dans la recherche de la paix. " C'est un travail de longue haleine. En effet, on finit de construire une maison, on finit de creuser une pirogue, on finit de bâtir un château. Mais on ne finit jamais de bâtir la paix ", a-t-il souligné.

Il a aussi assuré le Président du soutien de son institution. " Courage M. le Président de la République ! Nos prières vous soutiennent et vous accompagnent dans l'œuvre si belle que vous menez à la tête de la Côte d'ivoire ", a-t-il indiqué.

Mgr Alexis Touably a également interpellé le Président de la République relativement à la persistance très forte de la pauvreté dans diverses zones du pays. Aussi l'a-t-il invité à poursuivre ses efforts dans le sens du partage des fruits de la croissance économique.

À ce sujet, l'évêque a déclaré : " Nous apprécions à sa juste valeur la relance économique qui est bien visible dans notre pays. Nous vous en félicitons. Il faut cependant noter que la pauvreté demeure hélas une réalité ici et là. Mais là aussi, nous gardons espoir et encourageons le travail très remarquable que vous faites. Là aussi, nous vous encourageons et vous soutenons de nos prières ".