Cote d'Ivoire: Cohésion sociale à Attécoubé - Les jeunes de Jérusalem s'engagent à prôner le vivre ensemble

Les jeunes du quartier Jérusalem, dans la commune d'Attécoubé, regroupés au sein de l'Association des jeunes de Jérusalem (Ajj), ont décidé d'œuvrer pour le vivre ensemble et la cohésion sociale. Ils ont dévoilé cette mission, le 29 janvier, à l'occasion de la cérémonie de présentation officielle de leur association aux habitants dudit quartier.

"Nous allons prôner les valeurs du vivre ensemble, de la cohésion sociale, de l'entraide. Il s'agira aussi d'organiser des campagnes d'information et de sensibilisation sur la salubrité, des séances de vaccination contre la Covid-19 et des opérations de don de sang ", a déclaré Kangah Kouadio Anderson, président de l'association. Il a indiqué que ces actions visent à raffermir les liens de solidarité et de convivialité entre leurs parents et eux. Et surtout à les aider à assainir leur cadre de vie et à s'entraider.

Tous ces engagements ont gagné l'assentiment de leur parrain, Ali Bakayoko, assistant en communication au ministère de l'Hydraulique. Qui leur a prodigué des conseils allant dans le sens de la paix et de l'unité. "Vous êtes l'avenir. A ce titre, vous avez le devoir de vous construire par des comportements qui concourent à avoir une éducation citoyenne. Je vous exhorte à faire en sorte que demain vous appartienne", a exhorté le parrain.

C'est en juillet 2021 que les jeunes du quartier susmentionné se sont regroupés pour former " l'Association des jeunes de Jérusalem (Ajj) qui s'est donné pour mission de contribuer à l'épanouissement, à l'entraide et au vivre ensemble des habitants de Jérusalem.