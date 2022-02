Maroc: Diplomatie - Le Maroc et la Chine signent une convention de la Ceinture et de la Route

Pékin et Rabat ont procédé à la signature de la convention du plan de la mise en oeuvre conjointe de la Ceinture et de la Route. Une initiative qui associe à la fois un ensemble de liaisons maritimes et de voies ferroviaires.

La signature de la convention relative au Plan de la mise en œuvre conjointe de la Ceinture et de la Route s'est faite par le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, et le vice-président de la Commission nationale chinoise de la Réforme et du développement, Ning Jizhe. Nasser Bourita s'est félicité de la profondeur des relations d'amitié qui unissent le Maroc et la Chine, déclarant que depuis la visite royale en mai 2016, les deux pays sont entrés dans une nouvelle ère de leurs relations diplomatiques qui remontent à 1958.

La visite historique de Sa Majesté le roi à Pékin a constitué une étape charnière qui a abouti à la signature de la Déclaration conjointe concernant l'établissement du partenariat stratégique entre le Maroc et la Chine. Ce document reste, à ce jour, l'un des rares instruments juridiques signés personnellement par Sa Majesté le roi, témoignant de sa grande importance pour le Maroc. Ce qui a insufflé un élan sans précédent à l'amitié Maroc-Chine et a donné des résultats tangibles à leur partenariat, a indiqué le chef de la diplomatie marocaine. Il a rappelé que le Maroc a été le premier pays au Maghreb et parmi les premiers en Afrique à adhérer à l'initiative de la Ceinture et de la Route, hissant ainsi le partenariat stratégique maroco-chinois à un niveau supérieur.

La convention qui vient d'être signée vise à favoriser l'accès aux financements chinois prévus par l'initiative la Ceinture et la Route pour la réalisation de projets d'envergure au Maroc ou pour la facilitation des échanges commerciaux, l'établissement de joint-ventures dans différents domaines tels que les parcs industriels, les énergies, la recherche et le développement, la coopération technologique et technique ainsi que la formation professionnelle. Dans un autre registre, Nasser Bourita a souligné que le partenariat maroco-chinois tire également sa force de l'ouverture à l'Afrique.

Le Maroc n'a cessé de demander que le continent noir soit traité comme un partenaire égal et soit considéré pour ce qu'il est, à savoir le réservoir de la jeunesse mondiale, avec une population de près de 2,5 milliards de personnes en 2050 et plus d'un quart des membres des Nations unies. Ainsi, Rabat considère que l'initiative la Ceinture et la Route ouvre de nouvelles perspectives en matière de commerce et d'investissement, et apporte des opportunités supplémentaires en cohérence avec le Nouveau modèle de développement du royaume, a-t-il conclu.

De son côté, Ning Jizhe a affirmé que cette initiative qui porte l'esprit de paix et de coopération, d'ouverture et d'inclusion ainsi que d'apprentissage mutuel, apporte un nouvel élan pour une coopération plus profonde et marque une nouvelle ère dans les relations maroco-chinoises.

Il a indiqué que les consultations politiques ont gagné en fluidité lorsque Sa Majesté le roi Mohammed VI et le président Xi Jinping ont élevé, en mai 2016, les relations diplomatiques bilatérales au rang de partenariat stratégique. Evoquant l'attachement de ces deux personnalités au partenariat stratégique bilatéral, Ning Jizhe a indiqué que le Maroc est un partenaire influent dans la coopération dans le cadre de l'initiative de la Ceinture et la Route.

Lancée en 2013 par le président chinois Xi Jinping sous le nom de "One Belt, One Road", l'initiative la Ceinture et la Route est à la fois un ensemble de liaisons maritimes et de voies ferroviaires entre la Chine et les pays adhérents. Elle a pour ambition de promouvoir de nouvelles opportunités de coopération entre la Chine et les cent quarante pays y ayant adhéré. Fondée sur le dialogue, le partenariat et les échanges commerciaux et humains, l'initiative la Ceinture et la Route a permis de renforcer la coopération en matière d'infrastructures avec la Chine.