Congo-Kinshasa: 5 ans déjà dans l'au-delà - Etienne Tshisekedi - Félix Tshisekedi dévoile la statue construite en mémoire de son père

Le Président de la République a dévoilé ce mardi 1e février 2022, la statue construite en l'honneur d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba.

C'était à l'occasion de la cinquième commémoration de la mort du Sphinx de Limete, que le Chef de l'Etat a inauguré ce grand monument à la hauteur mesurée de 8,50 mètres et de 2,50 de largeur, au mausolée situé dans la commune de la N'Sele. En présence de la famille biologique et politique du regretté, Félix Tshisekedi s'est incliné devant la tombe du fondateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), avant d'y déposer une gerbe des fleurs.

Etienne Tshisekedi est connu non seulement comme père biologique de l'actuel Président de la République, mais aussi et surtout comme une personnalité qui a inscrit son nom dans l'histoire politique congolaise. Cette reconnaissance est surtout grâce à son combat mené à l'opposition durant plus de trois décennies jusqu'à son passage de vie à trépas.

A la paroisse Sainte Anne dans la commune de la Gombe, vers l'après-midi de la même journée, Félix Tshisekedi a assisté à la messe de requiem, organisée en mémoire de l'ancien Premier ministre. Cette célébration eucharistique a connu la participation de plusieurs officiels notamment, le Vice-premier ministre, ministre de l'intérieur Daniel Aselo, mais aussi celle du ministre de communication et des médias, Patrick Muyaya.

Décédé le 1é février 2017 à Bruxelles à l'âge de 84 ans, Etienne Tshisekedi wa Mulumba est originaire de Kabeya-Kamuanga dans la province du Kasaï Oriental. Il fut ses études Universitaires à l'Université de Kinshasa ex Louvanium où est sorti docteur en droit en 1961.