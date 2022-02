Congo-Kinshasa: Licenciée en Sciences politiques et OPJ - Monique Mbombo, modèle à suivre pour les femmes congolaises

Désormais licenciée en sciences politiques à l'Université Jean Jaques Bossuet, située dans la commune de Kalamu, Monique Mbombo a obtenu la mention grande distinction après sa brillante défense qui a eu lieu le samedi 29 janvier 2022.

Avec comme sujet : "Le rôle de la femme politique dans la gestion équitable des ressources humaines en RDC, cas de la commune de Kalamu", la récipiendaire a, par cette thématique, voulu mettre en exergue le taux de responsabilité politique que l'on confie à la femme congolaise, particulièrement à celle de la commune de Kalamu, par rapport à l'homme. Bien avant sa défense, Madame Monique Mbombo a prêté serment devant le procureur de la République, en qualité d'OPJ.

Il faut noter que dans son mémoire, Monique Mbombo a oscillé autour de la question de parité entre homme et femme, de la discrimination et de la corruption. Comme pour dire, l'homme et femme doivent, dans tel ou tel autre domaine, travailler de manière équivalente et équitable. Monique a prouvé le faible taux de représentativité de la femme dans les instances de prise de décisions politiques en RDC. Sur 18 chefs des quartiers et 18 chefs des quartiers adjoints, mentionne-t-elle, 4 femmes occupent les postes de Chefs de quartiers et 2 sont chefs de quartiers adjoints soit 2,5%. Ce qui l'a, à la fin, poussée à conclure que les notions du genre, de l'équité, de l'égalité des chances entre homme et femme mais aussi de la masculinité positive ne sont pas comprises par un bon nombre de personnes en République démocratique du Congo.

Journée à double signification

Bien avant, dans l'avant midi de la même journée de samedi 29 janvier, s'est passé, devant le procureur de la République, la cérémonie de la prestation de serment de la dorénavant Officiée de la Police Judiciaire (OPJ) Monique Mbombo.