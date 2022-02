Congo-Kinshasa: Prolongation de la grève dans les Universités et Instituts Supérieurs - UPN - "Tant qu'il n'y aura pas cours, nous continuerons à protester"

Ce lundi 31 janvier 2022 à l'Université Pédagogique Nationale, UPN en abrégé, les étudiants de cet établissement public, ont manifesté pour exiger la suspension de la grève des professeurs, chefs des travaux et assistants.

Pour certains, cette grève est plus qu'éprouvante, car ils n'ont pas encore clôturé l'année académique 2020-2021, tandis que pour d'autres, ils sont las d'entendre la reprise de l'année académique 2021-2022, pourtant déjà lancée par le Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire (ESU), sur toute l'étendue de la République Démocratique du Congo, en date du 5 janvier 2022.

"Tant qu'il n'y aura pas cours, nous continuerons à protester ", scandent l'amas d'étudiants en colère. Malgré la pluie, ils étaient venus nombreux pour réclamer à cor et à cris, la suspension de la grève, demandant aux autorités de pouvoir organiser la reprise des cours et de toutes les activités Académiques.

"Nous revendiquons nos droits, parce que jusqu'ici, toutes les promesses faites par les autorités et membres du Gouvernement Sama Lukonde, via le Ministère de l'Enseignement Supérieur et Universitaire ne sont pas toujours respectées. Nous sommes bloqués parce qu'il n'y a pas délibération, pour l'obtention des résultats finaux, et la rentrée effective de la nouvelle année n'a même pas encore eu lieu", s'est indigné un étudiant.

Par ailleurs, la manifestation des étudiants de l'UPN, ce lundi, s'est soldée par un sérieux affrontement entre ces derniers et les éléments de la Police Nationale Congolaise qui ont, malgré tout, réussi à disperser les étudiants par des gaz lacrymogènes et quelques coups de feu à balles réelles, tirées en l'air.

Face à ce comportement des forces de l'ordre, un parent rencontré sur le lieu manifeste son mécontentement : "Les étudiants ont bel et bien fini leur année académique 2020-2021. Nous ne comprenons pas le pourquoi les résultats trainent. Comme parent ça fait mal de voir les futurs cadres du pays en train de revendiquer une cause normale et personne ne leur donne gain de cause, mais en lieu et place, on met tout en place pour les museler et les empêcher de réclamer leur dû".

Il est utile de notifier que la manifestation des étudiants, fait suite à la prolongation de la grève des professeurs, chefs de travaux et assistants des Instituts Supérieurs et Universités dans tout le pays, observée depuis le 5 janvier, et qui se poursuit jusqu'à présent.