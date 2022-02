Congo-Kinshasa: Sur terrain pour compatir avec les familles des victimes - Drame de Matadi Kibala - Sama Lukonde promet la prise en charge des obsèques des personnes décédées par le gouvernement

Après sa descente à Matadi Kibala dans la commune de Mont-Ngafula pour s'imprégner du drame ayant causé la mort d'une vingtaine de personnes mercredi 2 février, le Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde a exprimé sa tristesse et présenté, au nom du Président de la République et à son nom propre, les sincères condoléances du Gouvernement de la République aux familles endeuillées. Il a également indiqué que le gouvernement s'engage à prendre en charge les obsèques de toutes les personnes décédées.

Accompagné de Vice-premier Ministre en charge de l'Intérieur et sécurité, Ministre des Affaires Humanitaires, Ministre des Ressources Hydrauliques et du Ministre de la Communication et Médias ainsi que du Gouverneur de la ville province de Kinshasa, le chef du Gouvernement a déploré cet incident survenu de suite d'un coup de foudre qui a occasionné la coupure d'un câble de la ligne haute tension de la SNEL sur l'avenue Malanda, à Matadi Kibala.

Sur le lieu du drame, Sama Lukonde a instruit les Ministres sectoriels et le Gouverneur de la ville de Kinshasa de prendre en charge les victimes et de faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé.

A cette même occasion, il a souligné la nécessité de tout mettre en œuvre pour des solutions idoines et définitives sur la délocalisation du marché de Matadi Kibala où les vendeurs courent beaucoup de risques sous différents angles.

" Le constat c'est de rentrer sur des instructions qui nous ont été données par le Président de la République sur le besoin de voir comment il faut s'occuper de ce site. Ce marché de Matadi Kibala présente beaucoup de risques du point de vue de la circulation et aussi de la servitude sous laquelle il y a des personnes qui ont construit, malheureusement, en marge de la Loi. Ici, nous allons d'abord prendre nos responsabilités en termes de nous occuper en tant que Gouvernement des personnes qui sont décédées. Et très vite, on va voir, avec les autorités de la ville d'abord non seulement le Gouverneur mais aussi les ministères sectoriels concernés, comment on peut arriver à trouver une solution durable à cette question du Marché de Matadi Kibala ici dans la ville de Kinshasa ", a souligné le Premier Ministre.

Rappelons que la coupure du câble de la ligne haute tension de la SNEL à Matadi Kibala, occasionnée par la pluie du mercredi 2 février matin, a causé la mort de 26 personnes dont 24 femmes et deux hommes. Deux blessés de cet incident macabre ont été urgemment acheminés à l'hôpital alors que les corps sans vie ont été conduits à la morgue de l'hôpital Général de Référence de Kinshasa, ex. Maman Yemo.