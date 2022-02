Congo-Kinshasa: Le climat des affaires au marché Gambela, pendant et après les fêtes - Malik Nguizani dévoile quelques techniques de vente

En marge de la clôture du premier mois de l'année 2022 caractérisé par la fête du nouvel an, Malik Nguizani, l'un des plus grands vendeurs des glaciaires au marché Gambela, situé dans la commune de Kasa-Vubu a dévoilé les plus grandes techniques de vente que les vendeurs peuvent utiliser pour garder la même ambiance et le même climat d'affaire pendant et après les fêtes. Il l'a fait savoir dans une interview accordée au Journal La Prospérité, lundi 31 janvier 2022.

Pendant que plusieurs commerçants et vendeurs de la ville-province de Kinshasa, dans plusieurs marchés se posent des questions de savoirs que faire pour s'en sortir au mois de janvier considéré comme le mois le plus long et de galère par la plupart de vendeurs et citoyens congolais de la République Démocratique du Congo, Malik donne à ces derniers les réponses à leurs inquiétudes pour mieux gérer cette période.

"Le mois de janvier de chaque année a toujours été difficile pour les gens qui ne pensent pas sur comment les gérer avant que cela arrive. Cela fait plus de 9 ans que je suis dans ce commerce et je maitrise maintenant les enjeux et techniques de commerce pour s'en sortir, non seulement pour mieux vendre mes produits pendant et après les fêtes mais seulement parce que je considère mon business comme mon unique travail et je réfléchis beaucoup pour trouver des idées me permettant d'avoir les mêmes revenus pendant et après les fêtes, chose que beaucoup d'entre nous ignorent.

La plus grande technique qui me permet d'être en forme pendant toutes ces périodes est que je fais tourner mon argent à tout moment, parce que dans le commerce, les bénéfices sont réalisés qu'en faisant l'achat et la vente, et moi je le fais à chaque fois et je n'attends pas seulement la période de festivité", a souligné Malik.

Par ailleurs, il conseille aux vendeurs de ne pas prendre leurs argents de business et le garder quelque part en se disant qu'ils ne vont vendre que pendant les fêtes pour mieux générer de gains car la bonne ambiance et bon climat d'affaires dans le commerce viennent que lorsqu'on fait les opérations d'achats et de ventes.

" L'argent gardé quelque part ne produit pas de bénéfice parce qu'il ne fait pas des mouvements producteurs pouvant servir des gains permettant à un vendeur d'augmenter son chiffre d'affaires. Un bon commerçant doit toujours avoir la marchandise prête pour servir à ses clients le plus vite possible parce que lorsqu'on est trop présent et actif, on se rend visible et on se crée une augmentation d'un bon nombre des clients et même quand on n'a pas assez de produits, on peut beaucoup gagner en terme de bénéfice en achetant et en vendant beaucoup parce vous avez la clientèle qui vous fait confiance en étant présent en consommant vos produits", a-t-il conclu.