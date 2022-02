Congo-Kinshasa: Gestion durable des écosystèmes aquatiques en RDC - UNIKIN - La Coordination estudiantine plaide pour la sauvegarde de l'environnement congolais

Au regard de la malheureuse incidence écologique survenue l'an passé dans les rivières Kasaï et Tshikapa, dont les dégâts collatéraux se font encore sentir, la coordination estudiantine de l'Université de Kinshasa, par le biais de son Ministère de l'environnement et développement durable, en collaboration avec le département des sciences de l'environnement, a organisé le 29 janvier 2022, une conférence au cours de laquelle les questions de la connaissance sur la protection de l'environnement pour une gestion responsable et durable des écosystèmes aquatiques en République démocratique du Congo étaient au menu.

Sous la modération du ministre de la communication et média de la coordination de cette alma mater, Emery Otshinga, ce grand rendez-vous riche en contenus a connu la participation de plusieurs scientifiques, parmi lesquels : le représentant du chef de l'Etat en matière de l'environnement, les professeurs et différents corps académiques, ainsi que les étudiants. Placé sous le thème : "Pollution de la rivière Tshikapa, solutions gouvernementales et avis des scientifiques pour une gestion durable des écosystèmes aquatiques en RDC", ce panel avait comme objectif spécifique, de motiver les étudiants et différents invités au maintien et à la veille de l'environnement, mais aussi de rappeler la responsabilité de chacun, celle de la gestion responsable et durable des écosystèmes aquatiques en RDC.

Dans son intervention du jour, le conseiller spécial du Chef de l'Etat en matière de l'environnement, le professeur Dieudonné Musibono, a commencé par déplorer l'absence de normes nationales pour la conservation de l'environnement congolais, avant de donner son apport face au péril qui sévit.

En guise de contribution en tant que scientifique, pour le marasme qui est survenu à la population de Tshikapa, ce professeur d'Universités propose des pistes des solutions exclusivement scientifiques pour remédier à ce fléau. Solutions scientifiques avec des éléments naturels qui, confirme-t-il, ne demandent pas beaucoup d'argent pour en avoir. Parmi les matières citées pour obstruer la dissémination des subsistances toxiques qui déversent les eaux de la rivière Tshikapa, l'on pouvait noter particulièrement les roches de la lave qui se trouvent à l'Est de la RDC, que l'on pourra "placer dans un canal artificiel pour filtrer les eaux ". Ces matières, renchérit-il, absorbent les matières nuisibles des eaux et les filtrent.

Par ailleurs, le professeur Dieudonné Mushibono a insisté sur les dangers qui guettent encore les habitants de cette partie de la République. Ainsi, il recommande des recherches scientifiques sûres et approfondies pour savoir encore plus sur l'évolution des choses. Il faut signaler que cette conférence sous l'organisation de la coordination estudiantine par le biais de son ministère de l'environnement, en collaboration avec le département des sciences de l'environnement de l'Université de Kinshasa

De son côté, le député national de Tshikapa, Guy Mafuta, un des intervenants de cet échange scientifique, a indiqué sa détermination à poursuivre cette affaire jusqu'au bout. A l'en croire, au moins 7879 signatures de plaintes sont collectées sur sa guidance, pour le procès contre la firme angolaise CATOCA DIAMOND, pollueuse de la rivière Tshikapa.

A la fin de ce grand colloque, le ministre de l'environnement et développement durable Bertin Mbuya s'est joint à la voix du coordonateur des étudiants de l'Université de Kinshasa, Marcelin Bagaza, ensemble, pour remercier vivement le recteur de l'Université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe pour le soutien apporté et la volonté manifeste pour la réussite de leurs initiatives.