Congo-Kinshasa: Colère après la chute d'un câble haute tension

La chute du câble a fait 26 morts mercredi dans le marché de Kinshasa. Les riverains sous le choc dénoncent la vétusté des installations

Au moins 26 personnes sont mortes électrocutées mercredi (02.02.22) lorsqu'un câble haute tension est tombé dans un caniveau traversant un marché de l'ouest de Kinshasa.

"Dans sa chute, après s'être coupée, la partie chargée d'électricité d'un câble haute tension est tombée dans un caniveau rempli d'eau de la pluie de ce matin. Il y a eu 26 morts par électrocution à ce stade", a déclaré Charles Mbutamuntu, porte-parole du gouvernement provincial de Kinshasa. Il a ajouté que les victimes sont pour la plupart des vendeurs et des acheteurs du marché Matadi-Kibala ainsi que quelques passants. Une enquête est ouverte pour situer les responsabilités, a indiqué Charles Mbutamuntu.

Notre correspondant qui s'est rendu sur place dépeint une situation déplorable et une ambiance impitoyable. La population, dit-il, est inquiète. Il a expliqué que les corps ont été amenés à la morgue. La population, dit-il, est inquiète. "On n'a pas de sentiments actuellement, on est très touchés", dit sur la DW un témoin.

Vétusté des installations

Le vieillissement du câble serait la raison de sa chute. Un riverain dénonce sur la DW un câble déjà fragile. Les riverains du coup redoutent une autre chute de câbles. Ils demandent le renouvellement des câbles et autres installations.

La présidence congolaise a affirmé sur Twitter que "toute la lumière sera faite sur les causes de ce drame et les responsables devront en répondre", rappelant que le président Félix Tshisekedi avait décidé le mois dernier de "la délocalisation rapide de ce marché au vu du danger que représente son emplacement actuel".

De son côté, la Société nationale d'électricité (SNEL) a indiqué dans un communiqué qu' "un coup de foudre a sectionné un conducteur de phase sous-tension". Un responsable de cette société d'Etat a déclaré que "la loi interdit de construire ou de s'installer sous des lignes haute tension, mais le ministère des Affaires foncières se permet de délivrer illégalement des permis couvrant ces espaces".

" Les fils de la mort "

En 2007, alors qu'elle est encore étudiante en cinéma, Clarisse Muvuba avait réalisé un documentaire intitulé " Les fils de la mort ". A l'époque, elle s'intéressait aux coupures d'électricité dans le quartier de Mont Ngafula, précisément le quartier où s'est déroulé le drame.

"Ce matin, en ouvrant Whatsapp, j'ai vu beaucoup de vidéos à propos de l'accident qui s'est produit sur la route de Matadi Kibala. Ce drame a été causé par un câble électrique qui s'est détaché, affirme Clarisse Muvuba sur la DW. Du coup je me suis dit qu'on allait en parler aux infos et après ? Les problèmes d'électricité ici à Kinshasa et partout au Congo, ça va de pire en pire. En 2007, j'ai fait un film sur les câbles électriques parce qu'à l'époque je trouvais que c'était déjà trop ! Dix ans plus tard rien n'a changé, rien n'a évolué. Aucune résolution n'a été prise. "

A Kinshasa, comme partout en RDC, des câbles de la SNEL sont mal entretenus. Par endroits, des câbles dénudés longent les rues à côté des passants impassibles. Lors des averses dans la capitale congolaise, plusieurs quartiers sont inondés à cause de canalisations bouchées, datant de l'époque coloniale et mal entretenues.