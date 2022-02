Sénégal: Macky Sall invite responsables et militants de l'APR à l'unité

Dakar — Le président Macky Sall, a appelé, mercredi, les responsables et membres de son parti, l'Alliance pour la République, Macky, à l'unité pour des victoires futures au lendemain d'élections locales marquées par une percée significative de l'opposition.

"(... ) je vous invite toutes et tous à resserrer les rangs, à faire preuve, là où cela est nécessaire, d'esprit de dépassement et de grandeur. Veillons sur notre unité et sa consolidation. Travaillons ensemble, main dans la main, car c'est seulement ainsi que nous nous assurerons de futures victoires", a-t-il dit dans son adresse dont l'APS a obtenu copie.

Macky Sall s'exprimait lors de la réunion du Secrétariat exécutif national (SEN) de son parti, l'Alliance pour la République (APR).

Les chiffres des dernières élections "apportent un éclairage heureux à notre victoire à la fois nette et écrasante", selon le président de l'APR.

"Avec 38 départements et 438 communes, tandis que le second se retrouve avec 71 Communes, le doute n'est plus permis et nous pouvons dire fermement que notre parti et ses alliés ont maintenu intacte notre majorité", a-t-il dit.

La coalition présidentielle n'a certes pas gagné Dakar, Ziguinchor, Rufisque et Thiès, reconnait Macky Sall qui souligne que son camp n'avait pas gagné ces localités non plus en 2014.

La Ville de Guédiawaye aussi leur a échappé, "mais le témoignage reste unanime que nous y avons fait un travail important pour le bien-être des populations", a souligné Macky Sall.

"C'est l'essence du jeu démocratique que nous assumons sans réserve, parce que nous sommes républicains, parce que nous sommes démocrates, parce que nous sommes républicains et démocrates", a-t-il ajouté.

L'APR prendra le "temps qu'il faut" pour faire le bilan des dernières élections, selon Macky Sall, annonçant qu'ils identifieront "alors, froidement et sans complaisance, les causes de nos performances et de (leurs) contreperformances pour envisager l'avenir avec courage et intelligence".

Il a rappelé que "le meilleur des bilans, le plus utile aussi, c'est celui qui a comme critère l'intérêt général, c'est celui qui est basé sur la critique et l'autocritique sincères permettant ainsi de repartir sur de nouvelles bases".

"Après la compétition" électorale, Macky Sall a invité ses camardes à retrouver "les cinq valeurs et principes" qui cimentent leur "compagnonnage" et leur ont valu "tant de victoires".

Selon lui, "la primauté de l'intérêt général, la solidarité, l'unité, la discipline et la mobilisation constituent des facteurs clés de l'efficacité et de la performance".

Macky Sall compte adresser "dans les jours" à venir une lettre circulaire qui "sera suivie de missions auprès des bases" de son parti pour "remercier et féliciter les militants et les populations, mais aussi pour une remobilisation générale en vue de préparer les futures échéances".

"Ces missions seules ne suffisent pas cependant. Nous devons être toujours près des populations, accessibles et disponibles, enthousiastes pour servir notre peuple", a-t-il soutenu.

Il a également invité à la consolidation de la majorité présidentielle, Benno Bokk Yaakaar.