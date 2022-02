Algérie: Développement économique - L'Algérie attachée aux objectifs africains

Alger — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a réitéré, mercredi lors de sa participation aux travaux du 39ème Sommet du Comité d'Orientation des Chefs d'Etat et de Gouvernement du NEPAD, "l'attachement de l'Algérie aux objectifs du développement économique et de l'intégration continentale", indique un communiqué du ministère.

"Dans son allocution à ce sommet en tant que représentant du Président de la République M. Abdelmadjid Tebboune, M. Lamamra a réitéré l'attachement de notre pays, sous la conduite de M. Tebboune, aux objectifs du développement économique et de l'intégration continentale, en réaffirmant l'importance qu'accorde notre pays au mandat du NEPAD dont il est l'un des membres fondateurs", précise la même source.

"Par ailleurs, le chef de la diplomatie algérienne a rappelé la contribution de l'Algérie dans la promotion et l'accélération de l'intégration économique régionale à travers la réalisation de projets structurants à portée continentale à l'instar de la Route Transsaharienne, la Dorsale optique reliant l'Algérie, le Niger et le Nigeria ainsi que le Gazoduc Transsaharien reliant le Nigeria à l'Algérie", note, en outre le communiqué.

Le document fait observer que '"cette réunion au Sommet a procédé à la désignation du nouveau Secrétaire Exécutif de l'AUDA-NEPAD, en succession au Docteur Ibrahim Mayaki qui a dirigé l'agence depuis 2009".

A ce titre, M. Lamamra "a apporté le soutien de l'Algérie à la désignation de l'Ethiopienne Mme Nardos Bekele-Thomas, dont la candidature a été retenue et sera soumise pour endossement au Sommet de l'UA prévu du 5 au 6 février courant à Addis-Abeba", souligne le communiqué, notant que "le mandat du président Paul Kagame à la tête du Comité d'Orientation des Chefs d'Etat et de Gouvernement en charge du NEPAD, a été prorogé d'un an par acclamation avec le soutien de l'Algérie".

Le communiqué du ministère a noté, enfin, qu'"outre l'évaluation des progrès réalisés dans la mise en œuvre des programmes de développement régionaux, notamment l'Agenda 2063 de l'UA, cette rencontre "a fourni l'occasion d'arrêter les priorités de développement pour l'année prochaine et d'examiner les perspectives de renforcement de la résilience de l'Afrique face à la crise sanitaire de la Covid-19".