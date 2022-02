Algérie: Foire du livre du Caire - Grande affluence sur les éditions algériennes

Caire — Le pavillon algérien à la foire internationale du livre du Caire enregistre une large affluence sur les éditions algériennes notamment juridiques, historique, philosophiques religieuses, linguistiques et économiques, a indiqué mercredi M. Ali Zaamoume, représentant de l'Entreprise nationale des arts graphiques (ENAG), responsable du pavillon.

Outre les citoyens, des instances publiques ont affiché leur volonté d'acquérir une large variété de ces livres, selon M. Zaamoume qui a fait savoir que les visiteurs du pavillon ayant acheté ces livres ont demandé précisément ces titres qu'il connaissaient auparavant.

Par ailleurs, une architecte jordanienne a demandé des ouvrages de son spécialité et un autre livre en Tafinagh.

Les distinctions récemment remportées par ces œuvres, lors des principaux rendez-vous et concours littéraires à travers le monde, ont également contribué au renforcement de leur renommée.

Cela se confirme sur le terrain à travers le choix des ventes au pavillon algérien, où les visiteurs demandaient directement certaines de ces œuvres en se basant sur la connaissance antérieure de l'écrivain et du roman.

Et parfois le choix était basé sur des suggestions d'amis ou sur la promotion, et les exemples sont nombreux, dont l'un des visiteurs du pavillon, un Egyptien résidant en France, qui a demandé des oeuvres d'Amin Zaoui, Ahlam Mosteghanemi et d'autres, parce qu'il en a entendu parler.

La présence du roman algérien ne s'est pas seulement faite au niveau de l'espace consacré à l'Algérie, mais s'est également étendue au pavillon des publications égyptiennes de Dar El-Aïn. Ces dernières années, cette maison a publié un grand nombre de romans algériens, dont les oeuvres d'Ismail Yabrir, et de la romancière, poétesse et juriste Fadela Melhak.

Cette maison d'édition égyptienne a également publié un roman du critique, romancier et traducteur Mohamed Sari, ainsi que le roman "The Hungarian" du journaliste Rouchdi Redouane, qui a figuré sur la longue liste du Prix international de la fiction arabe 2022 (International Prize for Arabic Fiction-IPAF)" à côté du roman "Zanqat' Al Talian" de l'écrivain Boumediene Belkebir.