Algérie: 40e session du Conseil exécutif de l'UA - Perspectives de renforcement des mécanismes de l'action commune

Alger — Les travaux de la 40e session du Conseil exécutif de l'Union africaine (UA) ont débuté mercredi avec la participation des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'organisation continentale dont le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger Ramtane Lamamra qui conduit la délégation algérienne, précise un communiqué du ministère des affaires étrangères.

Les ministres africains débattront, durant les travaux, de nombre de rapports et d'activités relatifs à la paix et à la sécurité dans le continent. La session d'ouverture a connu des interventions du président de la Commission de l'UA, de la présidente du Conseil exécutif et de la secrétaire exécutive de la commission économique d'Afrique relevant de l'ONU.

M. Lamamra a tenu, en marge de ces travaux, plusieurs rencontres avec ses homologues africains pour concertation et coordination sur diverses questions d'intérêt commun.

Dans ce cadre, Ramtane Lamamra s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine de la République du Togo, Robert Dussey, où les deux parties ont passé en revue les derniers développements en République du Mali et les perspectives de soutien aux efforts de la paix, de la réconciliation et de sortie de crise.

Ils ont également échangé sur les principaux points inscrits à l'ordre du jour du conseil exécutif. Le ministre Lamamra s'est également entretenu avec son homologue tchadien, Cherif Mohamed Zein, de la situation sécuritaire et politique sur le continent africain, soulignant l'importance d'intensifier la coordination entre les deux pays.

Lors de sa rencontre avec le ministre d'Etat aux Affaires étrangères de la République d'Ouganda, Henry Oryem Okello, ils ont discuté des relations bilatérales et des moyens de les améliorer, ainsi que des derniers développements sur la scène continentale.

M. Lamamra a également eu des entretiens avec son homologue de la République de Djibouti, Mahamoud Ali Youssouf, au cours desquels les deux parties ont procédé à un échange de vues sur les principales questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil exécutif, ainsi que celles qui seront présentées au sommet le 5 février en cours.