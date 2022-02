Congo-Kinshasa: Drame de Matadi Kibala - Fayulu exprime sa profonde douleur, Katumbi met la SNEL devant ses responsabilités

Les acteurs politiques congolais de la Majorité et de l'opposition ont réagi au drame de Matadi Kibala survenu ce mercredi 2 février et qui affecte la ville de Kinshasa. La première dame Denise Nyakeru, mais aussi l'épouse de l'ancien Président Joseph Kabila, Marie-Olive Lembe, ont chacune eu des mots de compassion pour les victimes et leurs familles.

Martin Fayulu exprime sa douleur à la suite de la mort des compatriotes.

" J'exprime ma profonde douleur suite à la mort de plusieurs compatriotes, essentiellement des vendeuses du marché Matadi-Kibala, provoquée par la chute d'un câble haute tension de la SNEL. Toute ma compassion aux familles éprouvées. Paix aux âmes des disparus ", écrit Martin Fayulu.

De son côté, Moise Katumbi, dévasté, demande à la SNEL d'assumer ses responsabilités :

" Ce matin, la mort brutale des mamans du marché de Matadi Kibala nous a tous dévastés. Le chagrin est immense. Qu'elles reposent en paix ! La SNEL doit assumer toutes ses responsabilités et renouveler son réseau vétuste et dangereux. C'est pour ça que nous payons nos factures ! ".

Jean-Pierre Bemba garde " une pensée pieuse pour ces compatriotes qui ont péri ce matin dans un tragique accident d'électrocution à Kinshasa ".

Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde partage la douleur des familles éprouvées.

" Des femmes et hommes ont perdu la vie par électrocution ce matin dans un terrible accident au marché de Matadi Kibala suite à la section du conducteur de phase causée par les intempéries. Je partage la douleur immense des familles. Mes pensées accompagnent aussi tous les blessés ", écrit Sama lukonde.

Compassions de Denise Nyakeru et Olive Lembe

" Des hommes et des femmes, sortis de chez eux pour trouver de quoi vivre, ont plutôt trouvé la mort à la suite des événements tragiques survenus ce matin à Matadi Kibala. Attristée, je compatis avec les familles endeuillées. Puissent leurs âmes reposer en paix ! ", a écrit Denise Nyakeru, épouse du Président Félix-Antoine Tshisekedi.

De son côté, Mrie-Olive Lembe, épouse de l'ancien Président Joseph Kabila appelle à la responsabilité de tous pour préserver la vie des Congolais.

" La tragédie de Matadi Kibala m'attriste profondément. Loin de Kinshasa, j'exprime ma solidarité aux familles des victimes et prie pour le repos des âmes des compatriotes disparus. J'en appelle à plus de conscience et de responsabilité pour préserver les vies des congolais ", a recommandé Olive Lembe.