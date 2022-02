Madagascar: Projet Volobe amont - Vers une indépendance énergétique pour l'émergence

L'accès à l'électricité de qualité est indispensable pour stimuler les activités productives. Les 120MW, que le Projet Volobe amont compte produire, pourraient transformer l'économie des régions bénéficiaires et même l'économie nationale, selon ses promoteurs.

Des avancées significatives. C'est ce que la CGHV (Compagnie générale d'hydroélectricité de Volobe) met en avant, en présentant le bilan 2021 et les perspectives 2022 du Projet Volobe Amont. A noter que l'aménagement hydroélectrique de Volobe amont a été développé depuis 2015 afin de produire GWh/an d'électricité avec une puissance de 120 MW. Avec l'insuffisance de la production actuelle de la Jirama, face aux besoins exprimés dans la Grande-Île, cette production se fait attendre.

" Le suivi hydrogéologique sur le fleuve se poursuit pour renforcer les connaissances du site et de son fonctionnement hydraulique, même si des données sont disponibles depuis l'année 1901. La réactualisation des données relatives à la revue environnementale et socio-économique a été faite dans les futures zones d'installation du projet. La préparation des appels d'offres de travaux (EPC Contract) pour la construction des infrastructures est en bonne voie.

Au niveau social et environnemental, une consultation préalable a été faite à Toamasina, dans les communes d'Ambodilazana et Fanandrana en mai 2021 et à Antananarivo en septembre 2021, dans le but d'expliquer en détails le projet et collecter les préoccupations y afférents. Cela va permettre de mieux préparer les mesures d'atténuation et les projets d'accompagnement socio-économique et environnemental. Des membres de la société civile, des opérateurs économiques, des autorités locales et régionales ont été consultés. Plus de 190 rencontres ont été réalisés et ont permis de collecter 6 enjeux principaux, notamment le début des travaux, valorisation des compétences locales relative au recrutement, accès aux ressources naturelles, la sécurisation des occupants traditionnels relatif au PAR, la santé et la sécurité liées à l'éventuelle migration, et la valorisation de l'approche genre tout au long du projet ", a indiqué le projet dans son bilan 2021.

Indispensable. Certes, les impacts du projet ne sont plus à démontrer. Pour 2021, CGHV a cité plus de 3.000 bénéficiaires directs de ses actions sociales liées à la santé, à l'éducation et à l'environnement. Présente dans de grands événements liés à la promotion de la croissance économique multisectorielle, cette compagnie est reconnue comme celle qui va créer des valeurs ajoutées importantes sur le paysage socio-économique régional et national. Selon ses représentants, la production d'énergie aura des retombées historiques pour le pays. " L'avenir de Madagascar repose sur son indépendance énergétique et la décarbonation de sa production électrique pour faire face à la fois au changement climatique et à sa croissance économique.

Cela passe obligatoirement par le développement des grands projets hydroélectriques. Si l'on se réfère à la mobilité des personnes, le transport des marchandises, la production industrielle et numérique... l'énergie électrique est au cœur de notre société et de nos activités quotidiennes. C'est une priorité majeure de développer les moyens de subvenir à ses propres besoins en énergie. Madagascar a du potentiel, c'est une terre hydroélectrique. Revenir en arrière en ne poussant pas vers la réalisation le projet de Volobe n'aurait pas de sens, aussi bien pour le développement régional de Toamasina et de son Grand port que de Madagascar en général ", a soutenu Rémy Huber, Directeur général de CGHV. A noter que la concrétisation du projet Volobe créera entre 500 à 1.000 emplois directs.