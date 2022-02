Madagascar: Football - La FMF encore sous restrictions

La délégation de la FIFA est répartie comme elle est arrivée. Sans tambour ni trompette.

On ne sait même plus le motif de cette visite tant rien ne filtre du côté de la Fédération malagasy de football. On parlait d'une mission d'audit qui aboutirait à la levée des restrictions mais au final, les sanctions tiennent toujours. Ce qui signifie que la FMF reste les pieds et poings liés alors que l'heure est à la préparation des équipes nationales. D'ailleurs et sans argent, l'idée de confier les Barea au Portugais Fabiano Costa reste un gros problème et même si on prend le choix d'un technicien local notamment Roro Rakotondrabe qui semble faire l'unanimité, il faut trouver de l'argent. Donc de faire une demande pour que la FIFA lève les restrictions et partant donne des subventions.

On a bien peur de l'avenir du football malgache car si la FIFA ne s'est pas encore prononcé, c'est peut-être qu'elle s'apprête enfin à sanctionner plus durement la Fédération malgache de football coupable de nombreuses irrégularités dont ce forcing d'une aile des membres du comité exécutif de vouloir gérer à tout prix les affaires en allant jusqu'à demander un pouvoir de signature. En attendant, on assiste à un mutisme généralisé dans le camp d'Isoraka où tout tourne au ralenti. Vraiment tout !