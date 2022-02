Madagascar: Andry Rajoelina, Marc Ravalomanana et Hery Rajaonarimampianina - Les trois rivaux déjà sur le front

La présidentielle de 2023 est déjà sur toutes les lèvres et les trois pointures de la scène politique créent une ambiance de pré-campagne. Andry Rajoelina, Marc Ravalomanana et Hery Rajaonarimampianina sont déjà sur le front.

Le président de la République multiplie les descentes sur terrain et, l'année dernière, il a tenu des meetings à presque tous ses déplacements. Andry Rajoelina est sur le front, devançant ses ministres. Réhabilitation des routes, distribution de vivres et aides aux sinistrés, réception des importations de riz et de sacs de ciment, voilà les évènements de ces derniers jours. On assiste à une présence effective du président de la République. Devant les énormes dégâts causés par Ana, il tient un discours rassurant. Mais du côté des opposants, on y voit déjà un Andry Rajoelina qui " se lance en campagne " en vue de la prochaine présidentielle. Cependant, le chef de l'Etat ne s'est pas encore prononcé sur le sujet malgré les sollicitations de ses partisans.

Soutien. A Mananjary, en octobre 2021, l'ambiance de pré-campagne était déjà à son comble et ses partisans n'ont pas caché leur souhait de voir le chef de l'Etat rempiler pour un nouveau mandat. En décembre dernier, le parti TGV qui a mobilisé ses troupes, a tenu des meetings dans ce cadre, notamment à Ambatondrazaka et à Moramanga, dans le but de redynamiser la base du Tanora Malagasy Vonona et les autres formations qui soutiennent le président de la République, a-t-on affirmé. Augustin Andriamananoro, à la manœuvre, parle alors d' " un rassemblement des responsables des Associations soutenant le président Andry Rajoelina, dont TMH, CS ANR et Pro ANR avec le Parti TGV qui navigue sur une nouvelle vague de conviction orange ". Durant ces meetings, on scandait déjà le soutien " indéfectible ", ce sont ces propos, à l'actuel locataire d'Iavoloha à la prochaine présidentielle. Le TGV, qui, auparavant, a été phagocyté par la plateforme IRD sur la scène politique, se rend de plus en plus visible auprès de ses militants.

Culte. Marc Ravalomanana, qui a annoncé qu'il serait candidat à la prochaine présidentielle, est déjà sur le front politique avec les différents meetings qu'il a tenus durant les derniers mois de l'année dernière. Depuis le début d'année, l'ancien président a pris part aux cultes de l'église FJKM et a laissé le soin à son service de communication de relayer les informations sur les médias. Un style bien connu du patron de Tiko S.A. qui assure subtilement sa présence à travers les affaires ecclésiastiques, bien qu'il soit de plus en plus discret sur les sorties politiques depuis la fin de l'année dernière. À la mi-janvier, le président national du parti Tiako i Madagasikara a été présent lors du grand culte du FJKM à Antsonjombe durant lequel le couple Ravalomanana a gagné une place au premier plan devant les milliers de fidèles. Le 7 janvier dernier, le couple a aussi publié son déplacement durant un culte à Arivonimamo. Et le jeudi 20 janvier, l'ancien président a été vu au centre de la formation pastorale de l'église FJKM à Ivato durant un autre culte.

Meeting. Les derniers mois de l'année dernière ont été riches en meeting dans le camp de Marc Ravalomanana. Mais en ce début d'année, l'entourage de l'ancien président préfère rester discret sur le prochain agenda de ses tournées. Le parti Tiako i Madagasikara, en revanche, a repris les voyages de redynamisation dans les provinces. Le TIM a été à Mampikony à la mi-janvier et il a terminé l'année 2021 à Tuléar. Mais le déplacement du bureau politique du TIM dans la région Sofia a été plutôt discret, contrairement à celui de la région Atsimo Andrefana à la mi-décembre. Marc Ravalomanana, qui a dirigé la délégation à Tuléar, a attiré les foudres des autorités locales, l'empêchant de tenir un meeting. À son arrivée dans cette ville, le passage de Marc Ravalomanana a rameuté des personnes et l'accueil a été chaleureux. Emporté par cet engouement, le président national du TIM a improvisé un bain de foule, dégageant l'odeur d'une pré-campagne.

Réconciliation nationale. De son côté, Hery Rajaonarimampianina, qui a été très discret depuis son départ du trône en 2018, commence à revenir à petit pas dans l'arène depuis son lieu de résidence à Paris. Lundi dernier, il a publié un discours qui s'annonce, pour certains, comme une " sorte de rentrée politique ". Car en moins d'un mois, l'ancien président est intervenu deux fois en public, tenant le même discours. Hery Rajaonarimampianina a soutenu qu'il est temps de " prôner la réconciliation nationale et promouvoir la stabilité politique ". Il appelle, encore une fois, à " faire cesser la haine et le harcèlement contre les opposants du régime ". Il est " urgent ", selon ce dernier, " de reconstruire et de se relever " après le passage de Ana dont le bilan ne fait qu' " accentuer la pauvreté dans le pays " soutient-il. L'économie du pays a payé un lourd tribut, toujours selon Rajaonarimampianina, suite aux intempéries provoquées par ce cyclone. Comme Marc Ravalomanana, il a rebondi sur les réponses humanitaires après Ana.

Arrière-scène. Le parti Hery Vaovao ho an'i Madagasikara, toutefois, a rétropédalé par rapport à son élan de l'année dernière. Le manque de dynamisme de ce parti donne l'impression que la formation est encore préoccupée par d'autres priorités d'ordre interne. Dopé par l'alliance formée avec le parti de Roland Ratsiraka, le HVM est déjà en perte de vitesse. Et le groupe Panorama, dont le leadership est assuré par le secrétaire général du HVM, Rachidy Mohamed et le président national du Malagasy Tonga Saina, Roland Ratsiraka, regagne l'arrière-scène. Jusqu'à présent, en effet, le seul concours du HVM ne peut pas emporter Hery Rajaonarimampianina dans la perspective de la présidentielle de 2023, analysent les observateurs.