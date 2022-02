Madagascar: FFKM - Quête au profit des sinistrés

Avec ce nouveau cyclone, le pays n'est pas sorti de l'auberge. En effet, les plaies ne sont pas encore cicatrisées que déjà un autre cyclone tropical pointe son nez avec tous les désastres qu'il pourrait engendrer.

Face à l'adversité qui frappe le pays, notamment avec la montée des eaux, le conseil chrétien des églises à Madagascar a envoyé une lettre (07-FFKM/FP/2022) aux différentes églises regroupées au sein du FFKM ainsi qu'à leurs démembrements. La lettre invite les fidèles à faire une quête au profit des sinistrés, en faisant valoir que " la religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures du monde " Jacques 1 :27.

Épreuve. Le but est d'aider nos frères et sœurs à travers le pays qui ont subi l'épreuve du cyclone Ana. Ceux qui auraient l'intention de porter assistance aux sinistrés peuvent le faire en apportant directement leur aide au bureau du FFKM à Anjohy ou effectuer les transferts de fonds sur le compte Mvola 034 27 333 67. Le FFKM espère ainsi les apports de tout un chacun. Toujours est-il qu'un nouveau cyclone dénommé Batsirai menace de nouveau Madagascar, surtout la côte Est du pays.

Concernant sa position, hier, à 16 heures il a été localisé à 840 Km à l'Est d'Ambila Lemaitso. D'après la météo, ce cyclone apporte des vents estimés entre 140 et 150 km/h avec des rafales atteignant 275 Km/h. Il se déplace à une vitesse de 17 km/ h. Des campagnes de sensibilisation ont été menées pour faire face à ce cyclone. Il a été également décidé la mise en place de nouveaux sites pour héberger d'éventuels sinistrés. Sans parler de la distribution de " vatsy tsinjo " et de " tosika fameno" pour ces derniers.