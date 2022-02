Madagascar: Aire Protégée du Lac Alaotra - L'AVG félicite la décision de la Justice à Ambatondrazaka

" Cette décision servira de jurisprudence pour les autres cas de dévastation des Aires Protégées dans lesquels des hauts fonctionnaires, des élus, des compagnies privées et même des membres de la société civile sont impliqués ", dixit Ndranto Razakamanarina, le PCA de l'AVG.

L'Alliance Voahary Gasy s'est toujours plainte des décisions incohérentes de la Justice sur les affaires environnementales.

Outre les coalitions naturelles avec ses pairs de la société civile, l'Alliance Voahary Gasy (AVG) coopère également avec divers départements de l'administration à divers niveaux dans sa mission de faciliter l'instauration d'une meilleure gouvernance environnementale à Madagascar. Parmi lesquels, on peut citer, entre autres, le BIANCO, le SAMIFIN, la Cour des Comptes, le Pôle Anti-Corruption, les ministères concernés, la Gendarmerie, la Justice, les Collectivités Territoriales Décentralisées, les Douanes et la Police. " Ces derniers temps, nous interpellons sans cesse sur la légèreté des sanctions à l'encontre des crimes environnementaux. Les investigations effectuées ensemble aboutissent souvent à l'arrestation des malfrats mais tous ces efforts sont pour la plupart du temps estompés par les verdicts au niveau de la Justice comme Affaires classées sans suite ou des délinquants relaxés ou faiblement sanctionnés. Nul n'ignore qu'à Madagascar, la Justice a toujours figuré parmi les trois secteurs les plus corrompus depuis près de 15 ans maintenant selon la norme IPC de Transparency International ", a évoqué Ndranto Razakamanarina, le PCA de l'VG.

Cinq ans d'emprisonnement. Mais cette fois-ci, " nous félicitons la décision de la justice, plus précisément le Tribunal de Première Instance à Ambatondrazaka. En effet, celui-ci a condamné la semaine dernière le Maire de la commune d'Ambatondrazaka et consorts pris en flagrant délit d'exploitation illicite dans l'aire protégée du Lac Alaotra, situé dans le bassin versant qui a été inscrit comme étant le site de Ramsar en vertu de la Convention sur les zones humides d'importance internationale en 2003. Le Maire d'Ambatondrazaka et son équipe ont commencé leurs exploitations illicites dès 2018. L'instruction de ce dossier a déjà commencé depuis 2020 mais les sanctions ne furent enfin prononcées que la semaine dernière. Ces prévenus ont ainsi écopé de peines de cinq ans d'emprisonnement ferme assorties d'amendes. L'AVG est plus qu'enchantée de ce verdict et veillera à la consommation effective des peines tout en encourageant désormais la justice à aller de l'avant sur l'application stricte de la loi sur les affaires environnementales. Nous sommes agréablement surpris de ce verdict exemplaire du TPI d'Ambatondrazaka ", tient-il à préciser.

Jurisprudence. Par ailleurs, il a ajouté que l'AVG joue le rôle d'interpellation des bourdes de l'administration avec des informations crédibles et des faits cohérents tout en ayant le devoir de féliciter et d'encourager les bienfaits des fonctionnaires intègres, impartiaux et des secteurs réellement méritants et performants. " Cet exemple du Tribunal de la Première Instance d'Ambatondrazaka devrait ainsi servir de jurisprudence pour les autres cas de dévastations impunies d'aires protégées à Madagascar (Menabe Antimena, Masoala, Makira, Ankarafantsika, Montagne d'Ambre, Pangalanes, etc... ). Et l'on a bien remarqué que des hauts fonctionnaires, des élus, des compagnies privées ou même des Organisations de société civile y sont impliqués. Rappelons que l'Environnement est spécifié comme préoccupation prioritaire de l'Etat dans la Charte de l'Environnement Malagasy qui a une valeur constitutionnelle ", a conclu Ndranto Razakamanarina.