Madagascar: No Comment - Des concerts à profusion pour février

Le No Comment bar Isoraka va allumer ce mois de février avec des séries de concerts entre découverte et confirmation. Le premier en date sera ce jour avec le groupe Olo Blaky, à partir de 20h. Il sera suivi par Anga, originaire d'Antsirabe, un band qui pratique le funk, la fusion et la soul. De plus, le micro est tenu par une jeune femme. Décidément, la ville d'Eaux est un éternel vivier de talents à Madagascar.

Une réapparition, pour le 10 février à 20h, Poète Rebelle sera à l'affiche. Cette slameuse se positionne en défenseuse attitrée et engagée de cet art oratoire. Ibemaso & Co lui succédera le 12 février à la même heure. L'un des concerts les plus attendus de ce mois de février sera surement celui de Krutambull, des vieux de la veille du reggae et ragga malgache. Tout le monde se souvient encore du titre culte " Fitiavana mampitogaigy ".

Deux formations mettant en avant des femmes se produiront les 19 et 24 février. La première est A'Kalo, ensuite, Mojo Om. Ceux ou celles qui veulent partir pour une découverte musicale peuvent s'épancher sur ces deux spectacles. Le 26 février, Big Jim Da, une des figures du rap malgache, de la vieille école il faut dire, sera sur la scène du No Comment bar. Ce sera à partir de 20 h. " Gasy kara anao to ", " Jaolahy mpiarakandro " et d'autres ont été les titres phares de ce rappeur. Une belle manière de clôturer ce mois.