Afrique: La CAN 2021 a confirmé la grande qualité des portiers africains (Joseph-Antoine Bell)

Yaoundé — Joseph Antoine Bell, ancien gardien de but des Lions Indomptables du Cameroun, a salué le niveau et le travail des spécialistes au poste sur le continent.

"La CAN 2021 est une confirmation de la tendance générale ces dernières années, nos gardiens, en plus de leurs qualités et de leur talent, acceptent de travailler en quantité et en qualité", a dit à l'APS, l'ancien portier.

Le chroniqueur de RFI, qui faisait partie des rares gardiens africains ayant évolué dans l'élite en France dans les années 1980 et 1990, se réjouit des Edouard Mendy (Chelsea, Angleterre) et André Onana (Ajax, Pays Bas), la CAN 2021 a révélé des talents inconnus du grand public.

"J'ai aimé les gardiens de la Guinée Equatoriale (Jesus Owono) et de la Sierra Leone (Mohamed Kamara) qui ont particulièrement brillé durant cette compétition", a souligné l'ancien portier de l'OM, de Saint-Etienne et de Bordeaux (France).

Au moment où le football mondial célèbre le talent et le sérieux dans le travail de Mendy, d'autres talents émergent sur le continent et Bell d'insister sur le portier de la Sierra Leone.

"Il a sorti de performances de très haut niveau durant cette CAN alors qu'il évoluait dans le championnat local", a relevé Joseph Antoine Bell.

"Il ne s'est pas caché derrière une grande défense ou une grande équipe", a insisté l'ancien portier internationale parlant du gardien du Leone Stars qui a sorti des performances de haut niveau contre l'Algérie et la Côte d'Ivoire.

Mohamed Kamara a sorti sept arrêts contre l'Algérie a été élu Homme du match lors de cette rencontre contre les Fennecs après avoir fait échec à Riyad Mahez et compagnie.