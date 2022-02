Ile Maurice: Viol présumé à Flic-en-Flac - Le suspect évoque le consentement

Allan Mardaymootoo, un habitant de Roche Bois, âgé de 29 ans, a été arrêté pour viol par les policiers et les limiers de la Criminal Investigation Division de Flic-en-Flac, sous la supervision du surintendant de police, Sam Bansoodeb, lundi. Il a comparu en cour et la police a objecté à sa remise en liberté. Il a été reconduit en cellule.

Ce jeune homme, connu des services de la police pour plusieurs de vols avec violence, cambriolages et agressions, a été entendu et soutient que la victime, qui n'est nulle autre que sa cousine, était consentante au moment des faits. Et avance qu'à aucun moment il a forcé la jeune fille à avoir des relations sexuelles avec lui. Des images des caméras de Safe City de la région ouest ont été visionnées, montrant les deux ensembles. La jeune femme, une étudiante de 20 ans, avait porté plainte contre lui, mercredi dernier, au poste de police de Flic-en-Flac.

Elle a déclaré aux policiers qu'elle marchait sur la route d'Albion, le 25 janvier, aux alentours de 19 h 45, lorsqu'une voiture conduite par son cousin, Alan Mardaymootoo, l'a abordée. Ce dernier s'est proposé de la déposer chez elle. Elle ne s'est pas méfiée et a pris place sur le siège avant de la voiture. Or, son cousin a pris la direction du Club Med. À un moment, il aurait arrêté la voiture avant de se mettre à lui déclarer sa flamme. "Monn dir li mo pa kontan li", a raconté l'étudiante dans sa plainte.

Son cousin aurait fait fi de ce refus et aurait tenté de l'enlacer. Elle dit l'avoir repoussé. Ayant de la suite dans les idées, il a verrouillé les portes du véhicule et l'a traitée de tous les noms. Il a redémarré la voiture pour tourner en rond dans Albion avant de prendre la direction du centre commercial de Cascavelle. Il devait être aux alentours de 22 heures.

Il s'est garé sur le parking. La jeune femme dit avoir tenté de prendre la fuite, mais son cousin l'en a empêchée, la menaçant de lui faire du tort. Il aurait attendu plusieurs minutes avant de redémarrer et prendre cette fois la direction du Domaine Anna.

Il s'est garé dans un champ de cannes et s'est mis à se disputer avec elle. Il lui a dit qu'il la violerait et il l'a déshabillée avec force avant de se jeter sur elle et de passer à l'acte.

La jeune femme dit s'être débattue. "Mo ti pe suplie li pou arete, me linn kontinie." Le viol aurait duré une vingtaine de minutes. Il lui a ensuite rendu ses vêtements. C'est vers 2 h 30 qu'il l'a déposée devant sa maison où sa mère, morte d'inquiétude par son absence prolongée, l'attendait. C'est en pleurs qu'elle lui a tout raconté.

L'étudiante a été examinée par un médecin légiste. Un exercice reconstitution des faits a eu lieu dans l'après-midi de mercredi par la brigade pour la protection de la famille.