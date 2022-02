Ile Maurice: Procès de Shaïna Hansye - Le verdict sera rendu le 1er mars

Les proches de Shaïna Hansye devront s'armer d'une dose supplémentaire de patience car le tribunal pour enfants de Senlis en France ne rendra son verdict que le 1er mars.

Pour rappel, lundi et mardi dernier, quatre jeunes, soupçonnés d'avoir violé la jeune franco-mauricienne en 2017, ont été traduits en Cour. Ils avaient entre 14 et 17 ans au moment des faits. Ce procès s'est déroulé à huis clos. De ce qui en a filtré, les quatre prévenus avancent que ce serait Shaïna Hansye qui les aurait approchés pour avoir une relation sexuelle avec eux. Toutefois, toute la scène a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux à l'époque.

En tout cas, la famille de la jeune fille, tuée par son petit ami deux ans plus tard parce qu'il ne voulait pas qu'elle aille au bout de sa grossesse alors qu'elle le voulait, attend impatiemment de connaître le verdict dans cette affaire. On apprend que dans son réquisitoire, le procureur s'est montré très ferme vis-à-vis des prévenus. Pour deux d'entre eux, un an d'emprisonnement ferme a été requis alors pour les deux autres, une sentence de neuf mois a été requise. A aucun moment, les quatre agresseurs n'ont voulu présenter d'excuses à la famille de Shaïna Hansye. En tout cas, le procureur et sa famille pensent que ces quatre jeunes représentent un danger pour la société.

Les membres de la famille Hansye ont fait preuve de courage et de dignité. Pour les proches de la jeune fille, la loi du silence imposée aux femmes dans certains quartiers de France est décriée. "Le cas de Shaïna n'est pas isolé", avance sa mère, Parveen Hansye. "Il faut un verdict juste pour que ces choses ne se reproduisent pas. On est là pour laver l'honneur de notre fille", a-telle déclaré au micro de France 3.

Une fois ce procès terminé, la famille demandera justice pour les faits, qui se sont produits en 2019. Pour rappel, deux ans après avoir été violée par les quatre jeunes, l'adolescente de 15 ans s'est retrouvée enceinte de son petit ami. Ce dernier, qui ne voulait pas qu'elle garde l'enfant, l'a poignardée et brûlée vive dans un cabanon à l'abandon. Il est déjà en prison mais cette affaire d'assassinat n'a toujours pas été entendue.