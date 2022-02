Maroc: M. Hichame Dahane présente ses lettres de créance au président de la République Dominicaine

Saint — Domingue - Le président de la République Dominicaine, Luis Abinader, a reçu, mercredi, M. Hichame Dahane qui lui a remis ses lettres de créance en tant qu'ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la République Dominicaine.

Au cours de cette audience, le président dominicain a chargé l'ambassadeur du Royaume de transmettre ses salutations distinguées à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et exprimé ses vœux de progrès et de prospérité au Maroc et au peuple marocain.

Selon un communiqué de la représentation diplomatique du Maroc, M. Abinader s'est félicité de la dynamique des relations entre les deux pays, tout en appelant à leur consolidation dans divers secteurs d'intérêt commun.

L'ambassadeur de Sa Majesté le Roi a saisi cette occasion pour transmettre au président dominicain les salutations distinguées de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi que Ses vœux de développement et de progrès pour la République Dominicaine et le peuple dominicain.

Le diplomate marocain a également mis en relief l'engagement du Royaume à raffermir, diversifier et enrichir les liens de coopération avec la République Dominicaine, pays ami et partenaire, aux plans bilatéral et multilatéral.

Cette audience s'est déroulée en présence de la vice-présidente de la République Dominicaine, Raquel Peña, et du ministre des Relations extérieures, Roberto Alvarez.

M. Hicham Dehane a été nommé, le 14 décembre dernier, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ambassadeur auprès de la République Dominicaine et de la République d'Haïti.