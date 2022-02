Tunisie: Lancement du projet Visit Tunisia - 50 millions de dollars d'appui américain pour soutenir le tourisme alternatif

Le projet, qui s'étale sur cinq ans et financé par le gouvernement américain à hauteur de 50 millions de dollars, vise à créer 15 mille nouveaux postes d'emploi dans le secteur du tourisme alternatif d'ici à 2026.

L'ambassadeur des États-Unis à Tunis, Donald Blome, et le ministre du Tourisme, Mohamed Moëz Belhassine, se sont rendus hier au site archéologique de Sbeitla (Kasserine) pour donner le coup d'envoi du projet "Visit Tunisia". Le lancement officiel s'est déroulé en présence du gouverneur de Kasserine Adel Mabrouk et des représentants de la société civile de la région.

Dans son allocution, l'ambassadeur des États-Unis a affirmé que "Visit Tunisia", qui est financé par le gouvernement américain à hauteur de 50 millions de dollars, vise à développer les produits et les services touristiques dans les régions non côtières et à rehausser les destinations touristiques des régions intérieures. Il a souligné que le projet a pour objectif d'accroître le nombre d'arrivées de touristes pour atteindre 11 millions de touristes d'ici à 2026. Selon l'ambassadeur, l'objectif du projet est aussi d'accroître de 20% les recettes touristiques et de créer 15 mille postes d'emploi dans le secteur du tourisme alternatif. Donald Blome a, par ailleurs, réaffirmé l'engagement des États-Unis à consolider la croissance économique et à créer de nouvelles opportunités de travail en Tunisie. "Nous avons appuyé de manière directe plus de 19.000 entreprises qui sont aux prises avec les difficultés économiques liées au Covid. Nous avons également financé des programmes de conservation du patrimoine culturel à El Djem et Oudhna. Et grâce au partenariat avec l'Ontt, les États-Unis sont devenus le premier marché importateur du produit artisanal tunisien", a-t-il affirmé. Il a, en outre, ajouté que "Visit Tunisia" reflète l'engagement clair du gouvernement américain à soutenir ce secteur stratégique et sa croissance durable. "C'est l'un des projets innovants qui valorise les richesses naturelles, culturelles et historiques uniques du pays", a-t-il insisté.

De son côté, le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, a souligné que le projet vise à augmenter l'investissement privé dans le tourisme et à améliorer la diversification de l'offre. Selon Belhassine, l'objectif de "Visit Tunisia" est également d'accroître les recettes touristiques et de créer de nouvelles opportunités de travail, notamment pour les jeunes et les femmes des régions marginalisées. "A travers ce projet, nous comptons développer et améliorer le tourisme durable, et ce, via la mise en place d'un cadre institutionnel pour le partenariat public-privé", a-t-il précisé.

Par ailleurs, le ministre du Tourisme a affirmé que son département s'est mis à renforcer le cadre réglementaire et incitatif qui régit le secteur du tourisme. Le remplacement des autorisations relatives à l'hébergement alternatifs par les cahiers des charges, la révision des critères de classification des établissements d'hébergement touristique et la mise en place de mesures incitatives pour encourager le déploiement des énergies renouvelables dans les unités hôtelières, sont les principaux chantiers sur lesquels le département s'est attelé. "A travers le projet Visit Tunisia, nous comptons intégrer les zones agricoles et rurales dans l'écosystème touristique, et ce, à travers l'ouverture des gîtes ruraux et la création de nouveaux circuits touristiques qui reposent principalement sur la valorisation des produits de terroir, des sites archéologiques et des villages de montagne", a-t-il insisté.